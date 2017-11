El tripartito publicó su último viaje en el Portal de Transparencia hace casi un año

La concejala Esther Díez argumenta que la demora en la publicación de los datos se debe a un procedimiento que todavía es farragoso.

O no viajan o no lo hacen público. Es la conclusión que se desprende de los datos disponibles en el Portal de Transparencia del Ayuntamiento de Elche, según el cual el último viaje del Gobierno local fue el del alcalde, Carlos González, el 9 de septiembre de 2016, a un Consejo de Transparencia que se celebró en Málaga. Sin embargo, sin ir más lejos, el 15 de marzo de 2017 el primer edil se encontraba en Madrid en una reunión con responsables del Ministerio de Cultura para trabajar en la cesión de la Dama de Elche.

El Protocolo de Transparencia aprobado en el pleno del 25 de julio de 2016 detallaba los objetivos e instrumentos para «plasmar las acciones del compromiso con la transparencia en la gestión», uno de los cuales era el Portal de Transparencia puesto en marcha en 2015. Dicho protocolo recoge en el cuadro de compromisos de transparencia, entre otra información, que el Ayuntamiento publicará el registro de viajes y desplazamientos realizados por el alcalde y los concejales del Ayuntamiento; y establece como departamento responsable el de Comunicación y Transparencia junto a Hacienda. Siendo el periodo de actualización fijado bimensual, hace cerca de un año que no se añaden datos a esta sección del portal.

La concejala de Comunicación y Transparencia, Esther Díez, explica que, en el caso de los viajes, los datos han de llegar desde el área de Intervención, con lo que el procedimiento no es tan ágil: «Los viajes no se suben de manera inmediata cuando se realizan, sino cuando se pagan, normalmente varios meses después» al tener que certificar los abonos Hacienda. No obstante, reconoce que sí que hay cifras que ya están tramitadas y podrían hacerse públicas en breve. Díez asegura que la información se actualizará cuando la Concejalía reciba los datos, que ya han solicitado al departamento de Intervención hace unos meses.

En el puesto 48

Elche ocupa el puesto número 48 en el Índice de Transparencia de los Ayuntamientos (ITA) de 2017 elaborado por Transparencia Internacional España. Precisamente es el examen de Transparencia Internacional el que marca el procedimiento de actualización y ampliación de la información pública.

Al ser la transparencia una materia aún bastante inexplorada por muchas corporaciones locales, existen áreas que en la legislación no quedan claramente delimitadas, como el nivel de detalle en los sueldos públicos (que el Ayuntamiento de Elche optó por desglosar en conceptos) o la libertad en otro tipo de actuaciones, como las licitaciones, para los que el área de Comunicación creó un portal mediante el cual se da información a las empresas para que puedan presentar sus ofertas.

El Portal de Transparencia funciona de manera que cada departamento gestiona su área, de ahí «que algunos tengan más fácil actualizar la información eficazmente». apunta Esther Díez. En el caso de los viajes, el Gobierno está estudiando opciones que permitan agilizar el procedimiento. Algo parecido a lo que se hace en el caso de los obsequios, donde los concejales y el alcalde solo tienen que rellenar un formulario. Este es el motivo de que el apartado de regalos esté más actualizado. Sin embargo, no es posible ordenar de mayor a menor el importe de los obsequios (lo que sí sucede en el caso de los viajes) y en algunos ni siquiera se especifica el valor.

Por otra parte, la información accesible más reciente relativa a la adjudicación de contratos menores es de junio de 2017, y el importe de los grandes contratos (transporte, limpieza, etcétera) de los años 2016 y 2017 tampoco está especificado en la tabla que recoge el de los tres años anteriores. En cualquier caso, según la web municipal, desde octubre de 2016 hasta mayo de 2017 solo se produjeron siete solicitudes de acceso a la información pública.

Subvenciones

El Ayuntamiento de Elche fue una de las entidades locales que mayor puntuación obtuvo en la resolución de subvenciones destinadas al «fomento de la participación ciudadana, transparencia y acceso a la información pública» de la Conselleria de Transparencia, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el 7 de agosto.

El importe recibido por el Ayuntamiento en esta línea de ayudas fue de 10.000 euros, siendo una de los municipios que más dinero obtuvo; 5.000 en la modalidad relativa al fomento de procesos participativos y otros 5.000 en iniciativas enfocadas a hacer accesible la información «exigida por la normativa».

En este sentido, la Ley 2/2015, relativa a la Transparencia en la Comunidad Valenciana, matiza en el primer capítulo, sobre publicidad activa (información que debe ser publicada sin necesidad de que ningún ciudadano la solicite), la obligación de publicar de manera actualizada y estructurada «los viajes y desplazamientos fuera de la Comunidad realizados en el desempeño de su función». En cuanto a la inversión de las ayudas, Díez explica que, entre otras cuestiones, se ha comprado una herramienta que facilitará el acceso a la información pública.