Una marea rosa para reivindicar medios contra el cáncer de mama

Una jornada para la reivindicación y el optimismo. La Asociación de Mujeres Afectadas por el Cáncer de Mama de Elche y Comarca (Amacmec), ha organizado esta mañana una jornada reivindicativa en la Plaça de Baix, con motivo del Día Internacional del Cáncer de Mama, que ha servido para lanzar una reivindicación en materia de inversión e investigación a las administraciones públicas para luchar contra la enfermedad. Pero, al mismo tiempo, han querido lanzar un mensaje de optimismo, pues si bien "una de cada ocho mujeres sufrirá la enfermedad", como recordó la edil de Bienestar Social, Tere Maciá, las mismas estadísticas aseguran que el 80% de estas mujeres logrará superarla antes de entrar en metástasis.

La presidenta de la entidad, Consuelo García, ha reivindicado un pacto de Estado para igualar la atención sanitaria que reciben las pacientes y acabar con los agravios comparativos entre comunidades autónomas, donde en unas se ofrecen unas alternativas en cuanto a tratamientos y reconstrucciones mamarias que son diferentes en otras. De hecho, ha asegurado que estas diferencias se dan incluso entre diferentes departamentos de salud, como es el caso de Elche. Los tiempos de espera y las técnicas de reproducción son distintas entre el Hospital General y el del Vinalopó, ha añadido, lo que origina diferencias entre las pacientes.

El apoyo psicosocial en los hospitales es otra de las reivindicaciones de la entidad. Todo ese proceso lo hacen desde Amacmec. El dar apoyo psicológico a las enfermas es trascendental para que puedan superar la enfermedad. En este sentido, como publicó este diario, han creado un auténtico grupo de madrinas contra el cáncer.

La jornada de hoy ha concluido con una suelta de globos que ha teñido el cielo de rosa para dar a conocer este día entre toda la población ilicitana.

«Muchas mujeres no vienen aquí, no se apuntan porque piensan que van a salir peor, que verán llantos, alopecia, cicatrices y se van a deprimir. Aquí, si hace falta llorar, se llora. Pero sobre todo aquí se ríe». De esta manera Consuelo García, presidenta de la Asociación de Mujeres Afectadas por Cáncer de Mama de Elche y Comarca (Amacmec), trata de vencer la resistencia de aquellas mujeres afectadas por esta patología que todavía, por vergüenza, culpabilidad o la razón que sea, no se han decidido a tocar el timbre de esta sede (calle Olegario Domarco Seller, 93) donde sobre todo se van a sentir reconfortadas y descubrirán una nueva familia.