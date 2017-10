Los juzgados de instrucción de Elche son los más saturados de la provincia con 241 casos al mes

Los de Primera Instancia también tienen un gran volumen, aunque se instaurarán dos más

Cada uno de los cinco juzgados de instrucción con los que cuenta el partido judicial de Elche registra una media de 241 causas cada mes, lo que convierte a estos organismos en los más saturados de la provincia de Alicante, según revela el informe del Consejo General del Poder Judicial. La enorme carga de estos juzgados origina que los procesos penales se estanquen, y el retraso en las investigaciones judiciales arrastre todo el proceso desde que se interpone la denuncia hasta que se celebra el juicio. En la misma situación están los juzgados de primera instancia, si bien en este caso la media de asuntos ingresados cae hasta los 156 mensuales. Una cifra, aun así, superior a la media provincial. De hecho, el presidente del Colegio de Abogados de Elche, Vicente Pascual, apuntó ayer que tradicionalmente han sido los más saturados de la provincia, e incluso a nivel estatal. No obstante, recientemente se ha anunciado la creación del Juzgado de Primera Instancia 8, si bien no hay fecha para su puesta en marcha. En cualquier caso, debería ser paralela al comienzo de la actividad del Juzgado de Primera Instancia 7, creado en 2010 y que no se llegó a poner en marcha.

Desde el Colegio de Abogados de Elche y desde la Ciudad de la Justicia, jueces, fiscales y abogados llevan años denunciando el colapso judicial que se da a nivel de la Comunidad Valenciana, pero especialmente en la ciudad, donde las cifras apuntan a que son los que más carga de trabajo soportan por organismo.

Los retrasos se dejan ver tanto en la celebración de los juicios como a la hora de dictar las sentencias. Los juzgados de instrucción se encargan de las causas penales. En ellos se tramitan todas las diligencias previas y se realizan las investigaciones judiciales para, posteriormente, y si es necesario, elevar los casos al juzgado de lo Penal correspondiente o a la Audiencia Provincial, en función de la gravedad de la pena que pida la Fiscalía.

En muchas ocasiones, el retraso en la celebración de juicios obliga a aplicar el atenuante de dilaciones indebidas. Este atenuante se aplica en aquellos casos en los que se ha dilatado el proceso judicial por causas ajenas a la persona que se juzga, y que reduce considerablemente la pena, en perjuicio del denunciante o la víctima. Esto, unido al propio retraso de la Audiencia Provincial, provoca que «lo que debería ser una excepción se esté convirtiendo en una regla», critican fuentes cercanas a la Fiscalía.

Lo cierto es que la media de asuntos por órgano de los juzgados de instrucción de Elche, es muy superior al resto de juzgados. Los de familia registran una media de 167 casos al mes, los de violencia contra la mujer 152, mientras que los juzgados de lo Penal, registran 49 asuntos mensuales. «Tenemos el mayor volumen de entradas en civil, penal, primera instancia... Y las peores dotaciones de la provincia. Necesitamos dotaciones nuevas en todos los tribunales», apostilló Vicente Pascual. «Y aun así, también somos, en Elche, de los que más asuntos resolvemos y donde más trabajan», añadió. Y así lo demuestran los datos. Durante el primer trimestre de 2017, los juzgados de instrucción resolvieron 4.211 asuntos, frente a los 3.620 que ingresaron. Una cifra que da un saldo positivo en cuanto al número de asuntos resueltos frente a los ingresados, gracias a que el número de litigios ha descendido en los últimos años.

Y aunque estos datos puedan parecer positivos, los que hay que tener en cuenta para conocer el colapso real de un juzgado es el número de causas pendientes que acumulan. Al finalizar el primer trimestre de este año, ese dudoso honor lo encabezan los juzgados de primera instancia, con 945 asuntos por cada uno de los seis juzgados. Por detrás le siguen los juzgados de lo penal, con 872 causas por cada uno de los tres juzgados. Aunque, sin duda, el que más trabajo acumulado tiene es el Contencioso-Administrativo, con 1.213 causas pendientes.



Espera

El decreto de creación de los dos nuevos juzgados de Primera Instancia en Elche se publicó hace unos días. Sin embargo, desde el Colegio de Abogados se muestran escépticos con su puesta en marcha. «Ya en 2010 se anunció el 7, y nunca se supo. Ahora se ha creado el 8, y se ha recreado el 7, pero, hasta que no lo vea, no lo creeré. Ya me lo creí en 2010», aseguró Vicente Pascual. Además, criticó que, pese a que los juzgados de lo Penal también son de los más saturados, «ninguno de los dos creados para la provincia es en Elche».