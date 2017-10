Un fondo de inversión se hace con el control del 100% del centro comercial L'Aljub

Un único propietario. Ese es el resultado de la operación que se venía fraguando desde hace unos meses, que incluso ya se había consumado en las últimas semanas, y que ayer salió a la luz. La empresa de gestión de inversiones inmobiliarias TH Real Estate ha comprado a Eroski el local del hipermercado situado en el centro comercial L'Aljub a través del vehículo de inversión SEVA (Southern European Value-Add Mandate) por 18,7 millones de euros.

SEVA es un vehículo gestionado por TH Real Estate para los inversores TPG Real Estate y Partners Group, centrado en inversiones de valor añadido y rentabilidad dentro del sector retail en Europa meridional. De hecho, TH Real Estate, en nombre de Herald, ya formalizó el verano pasado la venta a la joint venture formada por TPG Capital y Partners Group. En aquel entonces, la operación se cerró ni más ni menos que por unos 100 millones de euros. Ahora con esta nueva adquisición, y en la práctica, fuentes cercanas a la operación incidían en que, con este paso, un fondo de inversión se hace con el control del 100% de la superficie del centro comercial. Incluyendo el centro comercial L'Aljub, SEVA suma tres activos gestionados en España e Italia, por valor de más de 300 millones de euros.

La nueva inversión en L'Aljub incluye los 9.900 m2 del espacio que hasta hace unas semanas ocupaba el hipermercado, así como los 4.500 m2 de espacio en el que está implantado Primark y los 200 m2 de la gasolinera, operada por Eroski. De hecho, el pasado mes, Eroski, cuya tienda se distribuía en esos 9.900 metros cuadrados, redujo significativamente su superficie comercial. Se quedó con 5.100 m2, mientras que los 4.800 m2 que deja libres servirán para dar entrada a otros operadores interesados en implantarse en un complejo que recibe de media cada año más de 7 millones de visitas, según TH Real Estate.

No en vano, el repliegue de Eroski y las obras que se han venido desarrollando desde hace unas semanas en esa zona del edificio responden a esta operación. Ahora bien, la transacción no está previsto que tenga muchas más consecuencias, más allá de que Eroski no será propietario, sino inquilino, o que Primark, a partir de ahora, pagará a los nuevos dueños en lugar de a la cadena de hipermercados.

El centro comercial L'Aljub cuenta con 43.000 m2 construidos y más de 100 locales. Alberga las principales marcas de moda, ocio y restauración como H&M, Inditex, Primark o los cines ABC.

«Estamos muy satisfechos por el cierre de esta operación y estamos deseando llevar a cabo las actuaciones y remodelaciones necesarias para dotar a este activo de un mayor valor añadido, así como promover la implantación de nuevos operadores, actuaciones que revertirán de manera muy positiva en el cliente que visite el centro», comentaba ayer a través de un comunicado Marta Cladera de Codina, directora de TH Real Estate para la Península Ibérica.

TH Real Estate, filial de inversión de Nuveen (la división de gestión de inversiones de TIAA), es una de las gestoras de inversión inmobiliaria más importantes del mundo, según afirman desde la compañía, y gestiona activos por valor de aproximadamente 103.000 millones de dólares. La firma se ocupa de una gama de alrededor de 80 fondos y mandatos tanto en renta fija como en renta variable en un amplio espectro de zonas geográficas, sectores, estilos de inversión y tipos de vehículo. En este sentido, está implantada en Estados Unidos, Europa y la región de Asia-Pacífico.