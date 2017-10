Marcel Bagés: «No entiendo que el ciudadano no pueda tener voz»

La pareja formada por Maria Arnal i Marcel Bagés acumula premios gracias a su apuesta por transmitir la música popular. Presentan su disco 45 cerebros y 1 corazón.

Llegan a Elche con su primer LP bajo el brazo, ¿por qué eligieron un título como el de 45 cerebros y 1 corazón?

Todo procede de una noticia que leyó María, que hablaba de una fosa común de Burgos en la que se habían encontrado 45 cerebros y un corazón, que se habían conservado por las condiciones especiales de la tierra, como si fueran faraones. Nos gusta tratar temas como el de la memoria histórica, que tienen tanto tabú y silencio. Esta noticia habla de algo físico, que es lo que se ha encontrado, pero también tiene un componente poético.

De ustedes se destaca su apuesta por unir la tradición oral con la modernidad...

Lo que intentamos evitar es el término recuperar. No queremos traer algo del pasado al presente como si fuéramos arqueólogos. Nos interesan los procesos de la tradición oral, la forma que tienen las canciones de mutar con el paso del tiempo, esas historias que nos contaban nuestros abuelos. También nos gusta coger algo de nuestro territorio y añadirle otras melodías.

Con esta carga intelectual en su música, ¿queda espacio para la diversión en sus conciertos?

Contrarrestamos esta percepción intelectual con guitarras y sonidos electrónicos. No lo hacemos para sentirnos modernos, es nuestro lenguaje. Nos gustan los cambios de ritmo, de melodías, que la gente intervenga en las canciones. También añadimos explicaciones de nuestros procesos creativos para que el público no los vea como algo ajeno.

Los premios que reciben o que se les clasifique como una de las grandes revelaciones musicales, ¿qué les supone?

Lo primero que hacemos es agradecer todos los premios que estamos recibiendo. Es algo inesperado para nosotros porque hay miles de personas que están haciendo cosas interesantes y buenas. Nos lo hemos currado mucho durante estos dos años y nos adaptamos a lo que llega, pero tampoco somos Justin Bieber. Nuestra idea es la de seguir picando piedra y no parar.

Todo esto repercute en que cada vez son más conocidos...

Nos movemos mucho y cada vez nos conoce más gente de diferentes lugares. Nuestro público sigue creciendo y nos llevamos sorpresas en los conciertos. El miércoles tocamos en la Universidad de Alicante y estuvo muy bien. Nos reciben con los brazos abiertos en Madrid, Bilbao, València... Es impactante. Nuestro mensaje cala y eso hace que los seguidores se sientan partícipes de todo este proyecto.

Desde Cataluña, ¿cómo han vivido lo que ha ocurrido a lo largo de las últimas semanas?

Han sido días de emociones y perplejidad. Sabemos que las estructuras de poder son fuertes y que cuesta muchos cambiar las cosas. Estamos sorprendidos con lo que hemos vivido. Me cuesta entender la idea de que la gente no pueda tener voz, aunque sé que es un pensamiento inocente. No puede ser que los ciudadanos pidan algo y se acabe con ello con violencia y hostias.

¿Y ahora qué?

Lo mejor de todo esto han sido las muestras de cariño que hemos recibido de personas de fuera de Barcelona. Sabemos que en muchas ciudades buscan una solución para Cataluña.