De la ejecutiva del PSOE a Cs

Carlos González señala que es un hecho puntual y la formación naranja incide en que de lo que se trata es de sumar al proyecto

Después de más de dos décadas en el PSOE, el secretario comarcal de Relaciones Políticas en el Baix Vinalopó, Emiliano Rodríguez, ha decidido dar un giro que le ha llevado a las filas de Ciudadanos. El ingreso, de hecho, se hizo efectivo hace un par de semanas, e incluso el pasado sábado asistió al encuentro que mantuvo el secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, con militantes de la formación naranja en Orihuela.

En los últimos años, el exdirigente local y comarcal y apoderado de los socialistas en alguna que otra cita electoral, había sido una de las voces disidentes en General Cosidó. Sin ir más lejos, en 2012 se alineó con la denominada «tercera vía» para plantar cara al sector de Alejandro Soler -entonces secretario general de los socialistas ilicitanos- y al de Carlos González, dentro del proceso congresual abierto en aquel entonces. La propuesta no cuajó. La secretaría general fue cosa de dos, y la balanza se decantó a favor de Antonio Rodes, con Carlos González en el otro lado. Las cosas, no obstante, no fueron a mejor en lo sucesivo.

Por eso, poca sorpresa ha causado su marcha en una parte de la agrupación, la que ya es conocedora de la noticia. Y eso que comunicación oficial, como admitió Emiliano Rodríguez, no ha habido, y tampoco ha pasado aún por la ejecutiva. Todo se ha limitado a la baja en la web de los afiliados socialistas y en los grupos de chat que compartía con otros compañeros, y en la cancelación de la domiciliación de la cuota. En eso, y en el alta en Cs.

Dentro del PSOE hay opiniones para todos los gustos. Para unos, su salida es fruto del desencanto y de la desconexión del partido con una parte de la militancia tras los últimos episodios vividos en las filas socialistas. Para otros, no es ni más ni menos que algo lógico si se parte de la base de que, de una manera o de otra, siempre acabó enfrentado a los últimos secretarios generales, y a lo más que llegó es a cargos orgánicos más testimoniales que otra cosa. Hay quienes incluso se muestran más duros, y afirman que es una consecuencia lógica de su militancia, que tachan de «errática». Alegan que es una salida anunciada, por no haber visto satisfechas sus expectativas personales.

Sea como sea, Emiliano Rodríguez, incidía ayer mismo en que «es un cambio de siglas, pero no de ideología, y, de todos modos, soy un militante de base que siempre ha vivido de su trabajo -es abogado-, al contrario de otros compañeros que empezaron conmigo», en un claro mensaje dirigido a Soler y González. De hecho, admitió que es una idea -la de su salida del PSOE- que ya llevaba tiempo meditando, y que se precipitó con algunas conversaciones mantenidas recientemente con cuadros de Cs. El principal motivo que alegó es que, en los últimos tiempos, entre los dirigentes socialistas falta una sola voz y una hoja de ruta clara. «Desde hace tiempo, cuando se pregunta a altos cargos que qué se pretende no hay respuestas claras. No se sabe muy bien si se busca un modelo federal, si se quieren eliminar las diputaciones o que se pretende hacer con el Senado, mientras que Ciudadanos es un proyecto reformista que plantea cosas», justificó. No menos crítico se mostró a nivel local. «El cargo de secretario de Relaciones Políticas es algo más honorífico. El tripartito de Elche se constituyó sin mi presencia ni participación», relató.

Por su parte, el secretario general de los socialistas ilicitanos y alcalde, Carlos González, se limitó a decir que «lamento la pérdida de cualquier militante en la agrupación». Ahora bien, puso el acento en que «esto es un hecho aislado. La agrupación tiene una militancia estable. Igual que hay bajas, hay altas, aunque las bajas suelen ser por discrepancias, por cansancio o por la situación personal o económica. No es habitual que los militantes se marchen para irse a otro partido».

En cualquier caso, Emiliano Rodríguez, ha sido recibido con los brazos abiertos en la cúpula de Cs. El secretario de Organización en la provincia y senador, Luis Crisol, ponía el acento en que de lo que se trata es de seguir sumando al proyecto, tanto a personas que han tenido recorrido político como a otras que no lo han tenido. De hecho, señaló que «el goteo de personas que están pidiendo la entrada a Cs, tanto del Partido Socialista como de otros partidos, está siendo constante en diferentes pueblos». A su juicio, el ya exmilitante del PSOE puede aportar «muchas cosas». Sobre cuál puede ser su recorrido en el partido de Albert Rivera, hizo una llamada a la cautela. «De momento, es un militante más», sentenció Luis Crisol.