Los dátiles de Elche ganan tamaño

Agricultura. La cosecha de dátiles de palmeras in vitro acaba de arrancar. Los productores esperan recolectar este año 10.000 kilos de dátiles de mayor tamaño que otros años, y que se comercializarán en la provincia y en mercados nacionales. El sector espera beneficiarse de la puesta en marcha del Instituto Tecnológico de la Palmera.

Los dátiles frescos de Elche, cultivados en huertos de palmeras in vitro del campo ilicitano, son este año de mejor calidad. Los productores de la cooperativa Datelx arrancaron ayer la campaña con el corte simbólico de las primeras ramas, en las que se pudo ver dátiles de un tamaño superior al de cosechas anteriores. La previsión de los productores es llegar a los 10.000 kilos que se venderán en mercados y establecimientos de la provincia y de varios puntos de España, gracias a la demanda de los distribuidores de cadenas de supermercados.

No obstante, el alcalde de Elche, Carlos González, apuntó que es necesario trabajar para incrementar la comercialización de los dátiles frescos fuera de la provincia, ya que, como indican los productores, la calidad del dátil fresco no es comparable al seco que se comercializa desde otros países productores.

Elche cuenta actualmente con 7.000 palmeras in vitro creadas gracias a una técnica de investigación a partir de un ejemplar madre, que se llevó a cabo en la Estación Phoenix. De hecho, se insistió ayer, durante el primer corte del dátil, en la importancia de la puesta en marcha, de nuevo, del Instituto Tecnológico de la Palmera. Un organismo que podría a ayudar a mejorar las variedades de cultivo. No obstante, el presidente de Datelx, Pascual Urbán, apuntó que «todavía no conocemos cómo nos va a beneficiar», y más teniendo en cuenta que en la actualidad hay muchos agricultores de Murcia y Almería que se han interesado por adquirir palmeras in vitro para extender los cultivos más allá de los huertos de Elche. «Tenemos que defender nuestro cultivo de palmeras», decían ayer los agricultores en el Camp d'Elx, después de haber conseguido poner en valor un producto que se ha beneficiado de los avances científicos para obtener la mejor variedad.

En Elche se cultivan dos clases de palmeras in vitro que dan buenos dátiles. Se trata de las variedades medjoul y confitera, que son las que ofrecen dátiles con un alto grado de dulzor, buen tamaño, y propiedades energéticas. Por este motivo, se aconseja su consumo a deportistas.

El sector agrícola prestó ayer su apoyo a los productores de Datelx, que también contaron con la colaboración de la Asociación de Palmereros de Elche. Riegos de Levante, la Unió de Llauradors y Ramaders, y Asaja-Jóvenes Agricultores, junto a representantes de varios partidos políticos, no faltaron al inicio de la campaña del dátil de Elche.