La espera para obtener cita con el médico de cabecera se dispara de nuevo hasta los 18 días

Las demoras se extienden a los centros de salud de El Toscar, Altabix y El Raval

Las esperas para obtener cita con el médico de cabecera se han vuelto a disparar en ambos departamentos de salud de la localidad, debido al puente de la próxima semana, en el que varios facultativos estarán de vacaciones. Especialmente en Crevillent, cuya organización depende del Hospital del Vinalopó y donde las fiestas patronales, unidas al puente del día de la Comunidad Valenciana y la Hispanidad, dan hasta 18 días de espera. Esta, al menos, fue la justificación que ofrecieron desde el departamento del Vinalopó. Así, los usuarios que pidieron cita ayer a través de internet se encontraron con que debían esperar hasta 18 días para ser atendidos por su médico, pues el sistema no les daba fecha hasta el 23 de octubre.

La dirección aseguró que «serán festivos el 9, 10,11 y 12 de octubre, permaneciendo cerrados los centros de salud. Ante la acumulación de los días festivos, se trabajará en el Punto de Atención Continuada de Crevillent incrementando el número de médicos para garantizar a la población una asistencia sanitaria de urgencia y de calidad». Tras tantos días festivos, desde el Vinalopó añadieron que el «viernes 13 de octubre, y ante la posible saturación de las consultas lógicas después de tantos días festivos, se han previsto refuerzos para aumentar la calidad y la accesibilidad de los pacientes atendidos».

Sin embargo, las esperas se trasladan a otros centros de salud, como es el caso de El Toscar. Aquí, la espera llega a ser de hasta dos semanas. Sin embargo, no se trata de un problema generalizado y solo afecta a pacientes de médicos que hayan decidido hacer puente y tomarse unos días festivos. Algunos usuarios que pedían cita ayer la obtenían para el día 19 en el peor de los casos, mientras que a otros, con un facultativo distinto, la obtenían para el día 16. Estas mismas fechas se manejaban ayer para algunos médicos de los centros de salud de El Raval o Altabix. Sin embargo, en este último, la indignación de algunos pacientes era total, puesto que «llamé el lunes para pedir cita para mi médico y me dieron para el viernes. Hoy (jueves) me han llamado para decirme que me la retrasan, sin decirme por qué, hasta el día 16. Dos semanas para una consulta. Es inaceptable», trasladó una usuaria a este diario.



Teléfono o presencial

Desde el Hospital General, al que pertenecen el centro de salud de Altabix y El Pla, aseguraron que no tienen constancia de retrasos generalizados y que la espera media «es de solo 24 horas». En los casos en los que hay esperas, se debe a vacaciones de los facultativos, por lo que instaron a que los usuarios pidieran cita por teléfono o de forma presencial. De esta forma el personal puede asignar la cita a otros médicos y reducir la espera, ya que el sistema online solo accede a la agenda del médico asignado para cada paciente y, si libra, no le da el turno hasta que vuelva. Y es así como se producen estas colas. «Es el paciente quien valorará si es preferible la espera, o la urgencia de ser atendido», manifestaron desde el General. Sin embargo, los usuarios critican que «no podemos perder el tiempo de esta forma. Para empezar, cuesta mucho que te cojan el teléfono, y para hacerlo presencialmente tenemos que dejar de trabajar dos días, uno para pedir la cita y otro para que nos atiendan, y no es asumible. Al final, tendré que irme a urgencias a tragar horas de espera. Luego se enfadan cuando acudes por cualquier cosa, pero lo que no es de recibo es esperar dos semanas para que te vea un médico», denunció una usuaria, quien manifestó que no le dieron la opción de que la atendiera otro facultativo que no fuese el suyo.