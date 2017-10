Pendientes de la ladera

Los operarios utilizarán cuerdas para descolgarse por la zona escarpada para limpiar los matorrales y ajardinar el entorno.

Un trabajo de altura. La adecuación de una de las zonas más degradadas de ladera del Vinalopó ha empezado ya a desplegar al taller de empleo para preparar el terreno de cara a las obras. La inclinación del talud en este punto, comprendido entre el puente de Santa Teresa y la pasarela Pintor Vicente Albarranch, ha obligado a los operarios a recibir formación específica durante tres días para descolgarse a lo largo de la pendiente con cuerdas.

Jóvenes menores de 30 años se encargarán de poner en orden este enclave del margen izquierdo del río después de que durante años haya sufrido un deterioro a marchas forzadas. Así, sobre un espacio escarpado, los trabajadores tendrán que realizar diferentes labores para tratar de homogeneizar la ladera del Vinalopó hasta el mes de mayo.

Aunque no se trata de la zona más inclinada de todo el río, los operarios tendrán que ayudarse de las cuerdas para hacer una limpieza en profundidad. El objetivo, según el concejal de Mantenimiento y de Promoción Económica, Héctor Díez, será eliminar el arbolado seco y las especies que no son autóctonas al igual que se ha hecho ya en otros puntos de la ladera. De hecho, la existencia de matorrales abandonados es uno de los principales problemas que se extiende por esta zona y que ha sido denunciado en bastantes ocasiones por los vecinos del entorno. No obstante, en este caso no existe riesgo de desprendimientos como sí que ocurrió en la zona más cercana al puente de Altamira, tal y como señaló el edil del área.



Repoblación

La actuación contempla también repoblar el terreno con especies autóctonas, como arbustos y plantas que se adaptan a las condiciones climáticas del municipio. El riego por goteo también se extenderá hasta este lugar situado entre el centro y El Raval. Una infraestructura que, por el momento, solo está en puntos concretos del río, como ya entró en funcionamiento en el Parque Municipal y el Hort de Baix para garantizar el mantenimiento de la vegetación. Otra de las intervenciones en estas proximidades será la creación de un nuevo acceso al río, a través de la construcción de una escalera con un muro de mampostería. La construcción será de un material similar a la bajada que se está construyendo cerca del puente del Ferrocarril.

Más de 673.500 euros es el presupuesto que tiene la mejora del espacio. De la cuantía total, 90.000 euros serán aportados por el Ayuntamiento y más de medio millón procederán de una subvención. Después de haber recibido la formación teórica, los jóvenes comenzarán en los próximos días a trabajar en diferentes especialidades, con el objetivo de facilitarles, después, una inserción en el mercado laboral.