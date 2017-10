Una conductora arrolla a dos mujeres y a un bebé de 13 meses en la avenida de la Libertad

Un atropello en la avenida de la Libertad, a la altura del colegio Ramón Llull, dejó ayer a una mujer de 43 años herida con diversas contusiones en un accidente múltiple en el que también se vieron afectados una madre de 22 años y su hijo, de 13 meses. Ambos fueron golpeados por el vehículo, pero resultaron ilesos, aunque por precaución también fueron trasladados al Hospital del Vinalopó para realizar una observación en profundidad al pequeño. La más grave fue la mujer de 43 años.

Los facultativos la trasladaron al centro hospitalario ante la sospecha de que pudiera sufrir alguna fractura. El suceso tuvo lugar alrededor de las 13.50 horas, según informó el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU). Al parecer, la conductora perdió el control del vehículo y terminó arrollando a estas tres personas. Dos unidades de investigación de accidentes de la Policía Local de Elche asumieron las pesquisas del siniestro, para determinar las causas de cómo se produjo el accidente.

El suceso atrajo la atención de muchos vecinos y curiosos, ya que, además de las tres personas heridas, la investigación hizo necesario cortar el tráfico en este punto de la avenida, y desviar vehículos y autobuses, con los consiguientes problemas de aglomeración del tráfico, al tratarse de una hora punta en la que muchos salían de trabajar, además de las numerosas zonas escolares de los alrededores, en hora de salida. La conductora del vehículo no sufrió daños, por lo que no precisó de atención médica.



Traslado

Al lugar del accidente acudieron dos unidades de Soporte Vital Básico para trasladar a las tres personas al Hospital del Vinalopó, muy cercano al lugar de los hechos. Según apuntaros varios testigos, la pérdida de control por parte de la conductora, como señalaron también fuentes de la investigación, habría sido el desencadenante del suceso. Al parecer, no hubo imprudencias por parte de los peatones que desencadenaran el accidente. Los vecinos y testigos mostraron su preocupación por el menor, pero no sufrió heridas de consideración y, según apuntaron fuentes sanitarias, no requirió ingreso.

A la mujer de 43 años se le practicaron varias pruebas a lo largo de la tarde en el hospital, con el objetivo de comprobar el alcance de las lesiones.

Algunos vecinos coincidieron en que sería necesario una mayor presencia policial en la zona para regular el tráfico, sobre todo a la hora de entrada y salida de los alumnos, tanto al colegio Ramón Llull como al IES Nit de l'Albà. En este punto se suman también largas colas que llegan desde la rotonda de l'Aljub, precisamente el punto con más tráfico de Elche en estos momentos.