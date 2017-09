El tripartito modifica la ordenanza fiscal para pagar a partir de 2018 la zona azul con el móvil

La rebaja del precio de las escuelas infantiles en vacaciones y la bonificación para placas solares serán novedad el ejercicio que viene.

Un paso más para que sea una realidad pagar la zona azul con el teléfono móvil. Después de que hace dos años, el Ayuntamiento ya anunciara su intención de poner en marcha este sistema, ahora se baraja una nueva fecha en la que se podría hacer realidad este servicio. El primer semestre de 2018 es el plazo que maneja el tripartito para poder abonar la tasa municipal mediante una herramienta móvil para ganar en comodidad, además de mantener el sistema tradicional de monedas.

Por el momento, la junta de gobierno local ha dado ya luz verde a la modificación de la ordenanza fiscal para introducir el pago de forma telemática del Servicio de Ordenación y Regulación de Aparcamientos (ORA) en la vía pública, gestionado por la empresa municipal Pimesa. Un trámite necesario, que, como el resto de modificaciones de la ordenanza municipal, deberá ser ratificado en el pleno del 10 de octubre. Esta primera gestión era necesaria para lograr incorporar la herramienta en el municipio, aunque no es la última.

Después habrá que aprobar también la modificación de la ordenanza de circulación. Algo en lo que ya está trabajando el Consistorio para tratar de agilizar el procedimiento, ya que después también será obligatorio cambiar la normativa que regula la gestión del servicio, aunque esto último será más ágil y no será necesario que pase por pleno, tal y como indicaron fuentes municipales ayer.

Este servicio ya está implantado en ciudades como, por ejemplo, Madrid, Palma, León, Valladolid o València, donde la experiencia lleva ya varios años en marcha. De hecho, según ya explicó el edil de Tráfico, Héctor Díez, hay ciudades en las que incluso se ha conseguido aumentar notablemente la recaudación al poner a disposición de los conductores esta nueva herramienta. En otras localidades es posible, si no llevamos monedas, realizar el abono gracias a una aplicación específica para el smartphone. En Elche también se va a apostar por este método.

Una vez se supere todo el proceso burocrático, la idea es que alguna de las empresas que ya han creado aplicaciones y que se dedican a este trabajo se encarguen de ofrecer el servicio en Elche. Según el concejal del área, el Ayuntamiento ha detectado un gran interés entre varias firmas, con lo que lo más probable es que se haga un concurso público.

Ésta no solo será la única ventaja que vaya a repercutir en el estacionamiento a partir del próximo año en Elche.

Y es que el Ejecutivo local también ha aprobado ya bonificaciones para los vehículos sostenibles, con cero emisiones, en la zona azul. En concreto, este tipo de automóviles tendrán las dos primeras horas de aparcamiento gratis.

Estas ventajas para el tráfico rodado irán acompañadas de la rebaja ya anunciada entre el equipo de gobierno y Ciudadanos tras llegar a un acuerdo para lograr sacar adelante los presupuestos municipales. El Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica (ITVM) se verá reducido en un 7%. Mientras, el otro de los gravámenes que bajará en 2018 será el Impuesto de Construcciones y Obras (ICIO), que descenderá en un 10%. El tipo impositivo estaba establecido en el 3% y se baja al 2,7%.



Otras rebajas

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que volverá a mantenerse, introducirá como novedad una bonificación del 50% para viviendas que tengan placas solares. En concreto, podrán beneficiarse de esta rebaja los inmuebles en los que el 70% del suministro proceda de la energía renovable.

En cuanto a los precios públicos, la novedad más relevante se refiere a las escuelas infantiles, donde se introduce una reducción del 25% por semana en el precio durante los periodos vacacionales. Esta ventaja se aplicará únicamente a épocas como la Navidad, Semana Santa o septiembre y obedece a una reivindicación histórica por parte de los padres, tal y como indicó la concejal de Educación, Patricia Macià.

Además de esta reducción, se elimina el precio público del Centro de Visitantes y se rebaja la renovación de la tarjeta por pérdida de Bicielx, pasando de 10 euros a 6 euros. En cuanto a la expedición de documentos se recoge una exención para los certificados catastrales que se expidan por trámites relacionados con daciones en pago.

Por su parte, la edil de Hacienda, Ana Arabid, resaltó «el compromiso claro de este equipo de gobierno de no aumentar impuestos, tasas y precios públicos. No sólo no los incrementamos, ni siquiera con el IPC, sino que incluso los rebajamos en muchos casos». Asimismo, el portavoz adjunto de la junta de gobierno y edil de Compromís, Antonio García, puso el acento en el «diálogo y entendimiento» que en este asunto sí une a los socios de gobierno, además de a la formación de Ciudadanos.