Firahogar abre sus puertas en IFA con la intención de levantar las ventas

Firahogar, el Salón de Mobiliario, Equipamiento y Decoración del Hogar, abrió ayer sus puertas en IFA con la intención de ayudar al sector a levantar las ventas. El certamen, que permanecerá abierto hasta mañana domingo, se puede visitar en el pabellón II del recinto ferial, donde se dan cita decenas de establecimientos.

Esta feria, que inauguró el alcalde de Elche, Carlos González, llega en un momento en el que el sector del mueble sigue sin lanzar cohetes cuando se le pregunta por la recuperación económica. La tendencia hacia los productos de bajo coste está pasando factura a los establecimientos tradicionales, que ven como la recuperación del mercado inmobiliario no le beneficia como desearían.

Ángel Sánchez, de la firma Valentín Sánchez, indicó que «necesitamos que haya más cultura del diseño, para que el cliente valore más los productos de calidad, frente a los de bajo coste que más se venden ahora».

Firahogar seguirá exponiéndose en la Institución Ferial Alicantina del 29 de septiembre al 1 de octubre, coincidiendo con KIDS AND CO by Fátima Cantó, que abre sus puertas hoy y estará hasta el domingo ofreciendo artículos, charlas y talleres para familias y padres. El horario de ambas ferias es de 10 a 21 horas.