El tripartito aprueba rebajas del 25% en las escuelas infantiles para vacaciones

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Elche ha aprobado hoy la propuesta de modificación de las ordenanzas fiscales para el presupuesto de 2018 y que deberán ser ratificadas en el pleno extraordinario del 10 de octubre. Una propuesta que contempla rebajas en impuestos como el de circulación y el de vehículos así como distintas bonificaciones.



"Con todas estas modificaciones continuamos manteniendo el compromiso claro de este equipo de gobierno de no aumentar impuestos, tasas y precios públicos. No sólo no los incrementamos, ni siquiera con el IPC, sino que incluso los rebajamos en muchos casos", ha indicado la edil de Hacienda, Ana Arabid quien ha añadido que "adoptamos medidas que inciden directamente en el bolsillo del ciudadano, caso de la rebaja del impuesto de vehículos, y que benefician a los ilicitanos e ilicitanas en general y a las familias con menos recursos".



En esta misma línea, el portavoz adjunto del equipo de gobierno, Antonio García, ha destacado que "estas ordenanzas son el fruto del diálogo y total entendimiento entre los tres grupos del equipo de gobierno, pero también de grupos de la oposición caso de Ciudadanos que hace propuestas que aceptamos por ser interesantes. Bajamos los impuestos haciendo la vida de la gente más fácil".



"Hay una diferencia entre este equipo de gobierno y el anterior del PP. Nosotros bajamos impuestos como el de vehículos manteniendo los servicios que el Ayuntamiento presta a los ciudadanos e incrementando las medidas sociales para aquellas familias más necesitadas. Bajamos los impuestos manteniendo los servicios, algo que no quiso hacer el PP a pesar de tener una mayoría absoluta", ha indicado la portavoz del equipo de gobierno, Patricia Macià.



En cuanto a las decisiones adoptadas, Arabid ha indicado que aprobados una reducción en el tipo impositivo del impuesto de vehículos del 7% y también del impuesto de construcciones. Hablamos de una reducción de un 10%, el tipo impositivo estaba establecido en el 3% y se rebaja al 2,7%.



En el impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se introduce una bonificación del 50% para viviendas con sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol.



En cuanto a las tasas, son en su mayoría modificaciones para corregir errores y precisar la redacción al objeto de reducir al máximo los problemas interpretativos que pudieran surgir así como actualizar las referencias legislativas.

"En el sistema de la hora se introducen medios telemáticos para facilitar su pago a través del móvil y se introduce una exención de las dos primeras horas para vehículos con cero emisiones", ha dicho la concejala.



En cuanto a los precios públicos la novedad más relevante se refiere a las escuelas infantiles donde se introduce una reducción del 25% por semana en el precio durante los periodos vacacionales. "Esta rebaja por semana en periodos vacacionales como Navidad, Semana Santa o septiembre es una medida histórica que da respuesta a una de las reivindicaciones de las ampas", ha señalado Patricia Macià, edil de Educación.



Además de esta reducción, se elimina el precio público del Centro de Visitantes y se rebaja la renovación de la tarjeta por pérdida de Bicielx, pasando de 10 euros a 6. En cuanto a la expedición de documentos se recoge una exención para los certificados catastrales que se expidan por trámites relacionados con daciones en pago.