Condenado a trabajos sociales por mandar fotos íntimas a su expareja

La Fiscalía ha pedido dos meses de trabajos comunitarios a un hombre por acosar a su expareja, de la que lleva divorciado desde hace once años. Los mensajes a través de Whatsapp comenzaron hace tres meses, cuando empezó a sugerirle realizar sexo oral. En ese momento, la perjudicada le bloqueó, sin contestar a los mensajes, pero el hombre continuó mandándolos desde otros teléfonos. La gota que colmó el vaso fue el pasado domingo, cuando la mujer recibió un mensaje en el que le decía que, por asuntos pendientes en común -tienen descendencia conjunta- le «debía una», por lo que le pedía mantener sexo con él. Un mensaje acompañado de hasta cuatro fotografías de su pene erecto.

Junto a las imágenes, le remitió un mensaje de texto en el que, junto a referencias a sus partes íntimas, le decía a la mujer que la había visto. Estas últimas palabras fueron las que más alertaron a la víctima, pues desconocía en qué momento su expareja la había visto, y temió que la estuviera siguiendo. «Solo dame un toque el día que te apetezca, a la hora que sea. En mi casa o donde sea», continuaba el mensaje, de claro contenido sexual.

La mujer interpuso la denuncia en la Comisaría y el hombre fue detenido. El fiscal ha solicitado una orden de alejamiento de 500 metros sobre la víctima, y una pena de 60 días de trabajos en beneficio de la comunidad, al no considerar el delito de acoso de los más graves, y no haber antecedentes penales relacionados con este delito. La orden de alejamiento le obliga a no acercarse a más de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo o espacios que frecuente habitualmente. Además, prohíbe las comunicaciones por cualquier medio, ya sea verbal, visual, escrito o telemático, por un periodo de tres años.

Los acosos a través de mensajes de Whatsapp y otras aplicaciones de mensajería se han disparado en los últimos años con el auge de la mensajería instantánea y el uso de los smartphones. Unas herramientas que sitúan a los acosadores a tan solo un click de sus víctimas. Por tanto, las autoridades recomiendan bloquear a estos contactos y, ante cualquier acoso, sea del tipo que sea, poner la denuncia en Comisaría.