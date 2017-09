Bomberos protestan contra la privatización de sus funciones por la Agencia de Seguridad

Los sindicatos que representan a los bomberos de toda la Comunidad Valenciana, con amplia representación ilicitana, se han manifestado hoy en València contra las decisiones de la Agencia Valenciana de Seguridad de dotar de mayores competencias a los bomberos forestales, lo que entra en conflicto con las competencia del resto de bomberos de los parques de la Comunidad. Los bomberos forestales dependen actualmente de la empresa pública valenciana TRAGSA, con la que se ha firmado un convenio para que esas brigadas forestales asuman más competencias.

El resultado, según denuncian todos los sindicatos, pasa por la "usurpación y el intrusismo en sus funciones", según ha manifestado un portavoz a este diario. A esta situación se suma el hecho de que estos representantes sindicales han sido excluidos de los debates y negociaciones de las mesas de negociación que rigen sus condiciones laborales.

Por todo ello, piden a la Agencia Valenciana de Seguridad que convoque una mesa sectorial autonómica de emergencias, para poner todos estos asuntos sobre la mesa.

La manifestación ha contado con la presencia de cerca de un centenar de bomberos, que han trasladado sus peticiones a los responsables del gobierno valenciano. La plantilla del Parque Comarcal de Bomberos de Elche no se ha visto a alterada, pues a la protesta han acudido aquellos que no tenían hoy guardia, con el fin de no mermar la calidad del servicio, ya de por sí falto de efectivos.