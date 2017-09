«Partidos judiciales con población similar al de Elche tienen el doble de juzgados de Primera Instancia»

Cuando apenas ha pasado un mes desde el inicio del curso judicial en la ciudad, Vicente Pascual analiza los retos y carencias a los que se enfrenta la Ciudad de la Justicia de Elche, que arrastra la falta de personal, juzgados y otras carencias que originan que se esté a la cabeza en cuanto a saturación de la Justicia a nivel estatal. Un triste récord que se repite año tras año.

El decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche (ICAE) analiza las carencias de la Ciudad de la Justicia, en la que faltan juzgados que desatasquen las miles de causas que se acogen cada año, y que hace que los casos se prolonguen en el tiempo, en detrimento de los derechos de los ciudadanos. El resultado pasa por una justicia lenta que, asegura, causa la desesperación de abogados y demandantes. Promesas de ampliaciones de juzgados que no terminan de llegar, problemas con el sistema informático de LexNET, que más que descongestionar ralentizan, y otras carencias, centran las quejas de los profesionales.

El curso empieza como terminó, con un atasco judicial que sigue siendo de los mayores a nivel estatal...

La situación sigue siendo exactamente la misma. Todavía no se ha puesto en marcha ningún otro tribunal. El juzgado de Primera Instancia número 7 se creó en 2012 pero está suspendida su puesta en funcionamiento. Recientemente hay un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial de poner en marcha ese 7 y crear un número 8. Confiamos en que se pongan en marcha cuanto antes y no se repita la historia y tarden otros cinco años. Me gustaría pensar que estarán funcionando antes del 1 de enero de 2018.Aunque después de la demora, hablar de confianza es imposible

¿Serían suficientes estos dos nuevos juzgados para desatascar todo lo pendiente?

Contribuiría a aliviar la grandísima carga de trabajo que pesan sobre los juzgados de Primera Instancia de Elche. Pero no sería la solución. Seguimos con un diferencial de dotación de juzgados de Primera Instancia relevante sobre otros partidos judiciales de la misma dimensión que el nuestro. Nuestros cálculos son que partidos judiciales similares al de Elche tienen 11 o 12, y aquí estamos hablando de conseguir el 7 y el 8.

¿Es necesario también más personal para los que ya hay?

La tendencia actual no es crear macrojuzgados, sino que cada juzgado tenga una determinada dotación. En Elche es la adecuada, al menos en aquellos juzgados donde están cubiertas todas las plazas y no hay bajas que atender. Creo que no se trata de crecer en cuanto a funcionarios, sino de incrementar el número de tribunales. Hay que mantener el equilibrio entre el número de personas que juzgan y el que alimentan trabajo para juzgar. Y por eso hay que crear más juzgados.

¿Cómo es para ustedes, los abogados, trabajar bajo esa congestión y viendo cómo se eternizan los procesos?

No es fácil, en ocasiones es desesperante. Tratamos de llevarlo lo mejor posible y afortunadamente las relaciones entre funcionarios y abogados discurren en la cordialidad. Todos sabemos que la causa del atasco de la justicia no es imputable a los funcionarios, que están trabajando lo mejor que saben y pueden. O a los jueces, que más de lo mismo. Hay demasiado trabajo para los pocos juzgados que hay, y para el poco personal.

¿No queda otra que resignarse? ¿va a seguir siendo la tónica habitual?

Yo pienso que si finalmente se ponen en funcionamiento estos dos juzgados la mejora va a ser notable. No vamos a tener la justicia que nos merecemos y se corresponde con los impuestos que pagamos. Hay otras dotaciones mejor que la nuestra pero pasar de seis a ocho supone incrementar en un tercio la capacidad de trabajo y de respuesta.

¿Qué supone, al final, para el ciudadano?

Que su pleito se tramita con más lentitud y demora que en otros partidos judiciales. Vivimos en una comunidad donde la dotación de tribunales es muy escasa y no hay punto de comparación con otras comunidades españolas. No creo que sea necesario citar ningún partido judicial en concreto, pero Elche ha sido durante los últimos años campeón de España porque soportaba la mayor cantidad de asuntos ingresados por cada juzgado de Primera Instancia. Y entre los siete primeros, cuatro eran de la Comunidad, con València, Castellón y Alicante.

¿De quién es la culpa?

Del órgano de gobierno del Tribunal Superior de Justicia, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y de la Conselleria. Yo no hago diferencia entre ninguno de los cuatro. Todos son responsables de la situación en la que se encuentra hoy la justicia en Elche.

Otro organismo que acumula retrasos es la Audiencia Provincial, donde se enjuician ahora casos que vienen de hace más de diez años. En este caso, ¿a qué se debe?

Volvemos a la sobrecarga de trabajo. Tenemos el anuncio de que se va a crear otra sección en Elche. La confianza es poca, no tenemos razones para confiar. Elche necesita crecimiento en el número de audiencias. En este momento la sección ilicitana soporta el 35-40% de carga de trabajo y solo tenemos un 18% del número de secciones. El mismo problema de siempre. Ciudadanos de un sitio y de otro con diferentes servicios pero pagando los mismos impuestos.

En este tribunal, incluso, es frecuente la aplicación de atenuantes de condena por dilaciones indebidas. ¿Es un fracaso de la Justicia?

Entiendo que sí. El retraso en juzgar, en hacer efectiva la Justicia llega a ser tan grande, llega tan tarde, que al final el Código Penal prevé que en estos casos donde el acusado no tiene la culpa de la dilación del proceso, se aplique este atenuante Debería ser excepcional, y es inadmisible. No el atenuante, sino las dilaciones.

A nivel nacional, ¿cuáles son las preocupaciones del Colegio de Abogados de Elche?

Tenemos un grado de preocupación casi diaria con el problema de LexNET (el sistema digital de presentación de documentación y trámites judiciales). La última fue hace unos días, cuando si actualizadas el Java en el ordenador, la entrada al sistema quedaba invalidada y nos avisaron de que no lo hiciéramos, pero se actualiza automáticamente. LexNET no funciona con los sistemas informáticos avanzados, y da muchos problemas.Es necesario, imprescindible, pero lo que tenemos es una herramienta obsoleta y que falla más que una escopeta de feria, casi cada día.

¿La correcta digitalización contribuiría a descongestionar el sistema? En Elche tenemos antecedentes de documentos quemados, o que se mojan...

El ejemplo más claro lo tenemos con lo ocurrido en Valencia estos días. Documentos quemados y el juzgado paralizado. Si funcionara, sería tan fácil como instalar ordenadores en otro sitio y acceder a los servidores de justicia desde allí, pero así el juzgado está paralizado.

Publicábamos esta semana que las colas para casarse en el Registro Civil eran de 10 meses. Ha estado peor pero, ¿es aceptable esta demora?

En la propia pregunta está la respuesta. ¿Cómo va a ser aceptable diez meses de cola para casarse? Los hemos dicho varias veces desde el Colegio de Abogados. Lo del Registro Civil en Elche es un caso de negación del servicio público. Es cierto que ha habido mejoras pero, nuevamente, si comparamos con otros partidos judiciales, como el de Alicante, vemos que allí hay registros exclusivos, diferenciados, y con una legión de funcionarios, cosa que no ocurre en Elche.