Momad recupera clientes en la segunda jornada tras la llegada de compradores de la feria de Milán

La segunda jornada de la feria de calzado de Madrid animó ayer las ventas tras un tímido arranque el pasado viernes. La cercanía con la feria de Milán, que concluyó el miércoles, hizo que hasta ayer los grandes compradores no se acercaran en masa a descubrir las propuestas de las firmas para la próxima temporada de primavera verano. Así lo apuntaron varias empresas a este diario, que señalaron que durante la jornada de ayer se pudieron ver a los grandes compradores que tradicionalmente visitan el viernes la feria y que, en esta ocasión, estuvieron ausentes en su arranque. De esta forma, las empresas pudieron cerrar operaciones y animar las ventas, gracias en parte también a que, al ser fin de semana, también es el día en el que el pequeño comercio aprovecha para visitar las propuestas y hacer sus compras.

«Se ha notado mucha más gente que ha venido a trabajar. El gran comprador que no vino ayer (el viernes) ha venido hoy. Al estar tan cerca Milán, no ha dado tiempo al volver de allí y preparar la maleta para venir aquí. Así que hoy es cuando se ha notado y estamos trabajando muy bien», aseguró Rafa Mas, de la firma Vanitas 2002.

Aun así, los empresarios señalan que el nivel de ventas no llega a las cifras del año pasado, ya que aunque sí que hubo grandes compradores que estuvieron ausentes el viernes, no hubo la afluencia de otros años, «y se echaba en falta ese ambiente de feria, con mucha gente y las ganas de comprar», señaló Paco García, de la firma EXE. «Para nosotros ha sido muy bien día. Tenemos muchos compradores y nos ha ido muy bien, pero es nuestro caso particular. A nivel general falta gente, había muy poco trasiego.Esta tarde ha sido el desfile y se notaba que no había nadie», añadió.

En cuanto a ventas, el empresario señaló que lo que más tirón está teniendo son las firmas jóvenes, y los zapatos diseñados para el público adolescente.

La jornada de ayer, por tanto, fue mucho mejor que la del viernes para las 70 firmas que han acudido a la feria, y que exponen un centenar de marcas líderes del calzado alicantino, en su mayoría de Elche pero también de localidades como Elda, Crevillent, Villena, Novelda y Aspe. Momad Shoes reúne a numerosas firmas nacionales e internacionales en la capital para mostrar las últimas tendencias de cara al próximo verano, cerrar acuerdos con grandes compradores pero también servir de escaparate para establecer acuerdos comerciales en un futuro cercano.

La feria concluye hoy, y los empresarios esperan remontar las ventas y tener el último tirón. La feria cierra por la tarde pero las primeras horas de la mañana suelen ser buenas, según señalaron a este diario. De hecho, algunos de ellos ya tenían cita para las primeras horas de hoy, por lo que aún se pueden cerrar grandes contratos que equilibren la balanza y compense esta bajada de afluencia a la feria madrileña, por el bien del sector en la provincia.