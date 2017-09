El PSOE se enreda con el mitin de Susana Díaz

Deportes alega que ahí estaban incluidas las horas extra de una empleada municipal, por las que el Ayuntamiento ha abonado 110 euros. La plataforma de Pedro Sánchez pagó la misma tasa, sin servicios extraordinarios.

«Esto ilustra muy bien la torpeza del equipo gobierno». La frase la pronunciaba ayer por la tarde un empleado municipal para resumir el enredo en el que se había metido el PSOE y, en concreto, los que en su día apoyaron en sus frustrada carrera hacia las primarias socialistas a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz. Entre ellos, estaba el alcalde, Carlos González, y su núcleo duro.

Resulta que por la mañana se celebraba la Comisión de Recursos Humanos. Sin embargo, lo que se las prometía como una reunión de mero trámite acabó como acabó. En el documento donde se detallan las órdenes de pago aparecían cinco horas extra de una empleada municipal, por 110,8 euros en total, correspondientes al sábado 22 de abril, justo el día que Susana Díaz ofrecía un mitin en el polideportivo de Carrús. ¿El concepto? «Montaje mitin Susana Díaz PSOE», se decía literalmente en el cuadrante distribuido entre los grupos municipales. La edil del PP Loli Serna no dejó pasar la oportunidad. Lanzó la voz de alerta y atacó. Afeaba el pago y pedía un informe aclarando el asunto. El PP anunció más tarde que también exigiría explicaciones en el pleno del lunes. No dio mucha más cuenta en ese foro el edil de Recursos Humanos, José Pérez, que no debía saber muy bien dónde meterse con el papelón que le había caído.

Pasado un rato, José Pérez indicó que el acto contaba con todas las autorizaciones, y que la Plataforma de Apoyo a Susana Díaz -no el PSOE- abonó el 17 de abril la factura del alquiler de las instalaciones, cuyo importe ascendió a 144,20 euros, precio en el que incluían los servicios de conserjería. Como prueba, mostraban la orden de pago dirigida a la Concejalía de Deportes, en la que se detallaba que el pago de esos 144,20 euros eran por el «alquiler Pabellón Carrús» durante los días 21 y 22 de abril. «No hay ninguna irregularidad», sentenció, y así lo mantuvo durante toda la jornada.

Para ese entonces, el presidente del PP, Pablo Ruz, y no la portavoz municipal, Mercedes Alonso, salía públicamente a ratificar lo que ya había dicho Serna en la comisión por la mañana. «Necesitamos que el Partido Socialista explique cómo se han podido pagar esas horas extra por un servicio privado a un partido. Ya no se trata de la cantidad, sino del hecho», proclamó. Mientras, desde Ilicitanos por Elche, tachaban la situación de «indignante».

Ante ello, José Pérez volvió a salir, para exigir al PP, a través de un comunicado, una rectificación «por lanzar sospechas sin fundamento». Incidía, además, en que el montaje se realizó entre las doce de la noche y las cinco de la mañana del sábado con el fin de no interrumpir las numerosas actividades que el polideportivo acogía en esas fechas. Poco menos que era una causa de fuerza mayor haber elegido ese horario.

Desde la Concejalía de Deportes, mientras tanto, señalaron que las horas extra ya se habían cobrado en abril, y que estaban incluidas en esos 144,20 euros.Se cobraron las cinco horas a razón de unos 16,8 euros por hora, tomando como base lo que establecen las ordenanzas fiscales para la tasa por la prestación de servicios por la realización de actividades provocadas por petición de los interesados con ocasión de espectáculos, ceremonias, transportes, y situaciones similares. Los 70 euros restantes más o menos respondían al alquiler de la pista.

Lejos de calmarse las aguas, las cosas se iban liando cada vez. Incluso desde el equipo de gobierno llegaron a desmentir al edil en privado, y apuntaron que de actividades deportivas en las que no se quería interferir nada. Los encargados del montaje venían de otra localidad -Xàtiva-, donde Susana Díaz había tenido un acto viernes por la tarde, y ya sabían que el montaje se haría fuera del horario al público.

El enredo final llegó al cruzar los datos con el mitin que dos semanas después organizó la Plataforma del Baix Vinalopó de apoyo a Pedro Sánchez, en la que está encuadrado el exalcalde Alejandro Soler. La orden de pago era exactamente la misma, con el único matiz diferencial del nombre de quien hacía el ingreso y la fecha: «Alquiler Pabellón Carrús» y 144,20 euros. Lo extraño es que a ellos parece ser que se les cobró todo en concepto de tasas, sostienen. Ningún funcionario tuvo que hacer horas extra en este caso.