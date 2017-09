Huelga de trabajadores en iDental tras estar desde junio sin cobrar sus salarios

Los trabajadores de iDental realizarán una huelga el martes para protestar por los impagos que la empresa arrastra desde el mes de junio, cuando dejó de pagar a sus empleados. El paro se ha convocado para el día 26, a las 10 horas, en cada una de las clínicas que posee la empresa a nivel estatal. En Elche, la situación afecta a una quincena de empleados, que llevan tres meses sin cobrar. Desde Comisiones Obreras, que apoyan la huelga, manifiestan que no hay previsión de cuándo se abonarán las nóminas atrasadas, y está previsto que tampoco cobren la mensualidad de septiembre, a pocos días de terminar el mes.

La situación se complica para iDental, pues las protestas de los trabajadores llegan apenas días después de la manifestación que protagonizaron los pacientes en la ciudad para denunciar mala praxis de la clínica en sus tratamientos y cobros irregulares. De hecho, en la ciudad se ha creado una plataforma con más de 150 afectados, que se suma a las que ya existen en otras ciudades como València y Alicante.

Lo que empezó como una página más de Facebook ha concluido en una asociación formal en la que los afectados no han visto otra solución a sus problemas más que unir sus fuerzas. Eso, y las múltiples denuncias presentadas en la Ciudad de la Justicia por estos casos, que están pendientes de resolución. La responsable de la plataforma, Raquel González, asegura que son muchos los pacientes que han presentado denuncias por mala praxis. Entre los asociados, hay incluso exempleados, que denuncian haber trabajado bajo presión, realizando tratamientos contra su voluntad o asumiendo funciones que no son las suyas, alegan. Según apuntan desde la entidad, iDental cuenta con mucho personal en prácticas que, en ocasiones, no es tutelado por ningún facultativo que certifique que los trabajos se han realizado de forma correcta.

Por su parte, iDental niega este extremo, y, a preguntas de este diario, aseguró que «todos nuestros profesionales que ejercen la odontología están licenciados y cuentan con la titulación oficial homologada por el Ministerio de Educación. Nuestros trabajadores cuentan, de media, con más de cuatro años de experiencia profesional». En cuanto a las denuncias, apunta a que en el centro ilicitano tienen constancia de «37 reclamaciones y muchas de ellas ya han sido solventadas en la clínica de iDental. El resto se encuentran en proceso para poder ser solucionadas en el menor espacio de tiempo y con los mejores resultados».

La financiación es otro de los temas que más reclamaciones suscita entre los usuarios, por tratamientos cancelados que siguen cobrándose o firmas en condiciones de dudosa legalidad con avales familiares, dicen los afectados.