Compromís pide medidas contra la firma del Mercado por iniciar obras sin permiso

Compromís ha exigido al Ayuntamiento que tome medidas contra la empresa adjudicataria del proyecto del Mercado Central tras iniciar ayer un sondeo geotécnico en los alrededores del edificio sin permiso municipal. Unas obras previas a la construcción del edificio para comprobar la cimentación del subsuelo que fueron paralizadas horas más tarde por orden de Urbanismo.

En concreto, los de Mollà piden a sus socios de Gobierno que "inicie las acciones administrativas que puedan derivarse de la actuación de la empresa Aparcisa dado que ayer realizó unas obras en el Mercado Central sin contar con el permiso municipal correspondiente para realizar un sondeo geotérmico y comprobar la cimentación del edificio", según han manifestado en un comunicado.

Para Compromís, "una empresa que actúa al margen de la legalidad y a plena luz del día no es de fiar, no es una empresa seria y nos invade la desconfianza una vez más. Si inician unas obras a plena luz del día sin el permiso municipal, cuantas cosas serán capaces de llevar a cabo cuando no los podamos ver", se ha preguntado la portavoz del grupo municipal de Compromís, Mireia Mollà.

Con ello, desde Compromís han solicitado al Ayuntamiento que inicie los trámites oportunos derivados de esta cuestión "que a nuestro entender es muy grave y suma oscuridad al proyecto de Mercado Central concebido por la exalcaldesa popular Mercedes Alonso", ha manifestado Mollà quien ha recordado que "Compromís no va a apoyar ninguna iniciativa que consolide un proyecto de mercado que para nosotros es una estafa y no vela por los intereses públicos de la ciudad".

Por su parte, desde el PSOE, el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez, ha destacado esta mañana la necesidad de que la empresa contara con autorización municipal, ya que los trabajos se iniciaron en la vía pública, donde además hay canalizaciones que podrían sufrir un riesgo con las perforaciones que estaban realizando los operarios. De ahí en la necesidad de contar con un permiso municipal. "Los trabajos no tienen que ver con las catas arqueológicas que fueron autorizadas por la Conselleria, la empresa nos lo comunicó el viernes a última hora y ayer los técnicos no habían emitido su visto bueno", ha destacado Sánchez.

Críticas del PP



El portavoz adjunto del grupo municipal popular, Vicente Granero, ha señalado que "ante la actualidad de los hechos que han ocurrido en torno al tema del Mercado Central hemos comprobado que de nuevo estamos en el mismo punto. Una obra paralizada y un episodio absurdo del ayuntamiento de Elche ante una actuación de la empresa constructora de un estudio geológico alrededor del espacio".

Desde el grupo municipal del PP han criticado que "llevamos treinta meses de legislatura y durante este tiempo el proyecto está paralizado y cada vez que se quiere dar un paso al frente siempre aparece Compromis para impedir cualquier movimiento para la construcción del mismo". Granero ha añadido "que estamos ante otro capítulo más de Compromís en el que pone por delante sus propios intereses a los de los ilicitanos con un proyecto importante para el municipio. La legislatura está perdida y van a pasar los cuatro años con un proyecto paralizado que no van a dejar que se mueva nada para su puesta en marcha".

Por último, Vicente Granero ha recordado que la empresa está actuando de una manera normal ya que tienen la autorización de la Conselleria tras comprobarse que en las catas no hay restos de valor. Lo que sí es evidente es la falta de comunicación en el consistorio y a las constantes trabas de un ayuntamiento a este proyecto".