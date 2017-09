El PP pide rescatar proyectos para acabar con los barracones en Elche

Elha reclamado al Ayuntamiento y al Consell que rescate los proyectos decomo el de Torrellano, La Galia y Las Bayas, elaborados en el anterior mandato, para eliminar los barracones en Elche.

El presidente del PP, Pablo Ruz, ha declarado que "el Consell valenciano tiene sumido en un caos a la realidad educativa en nuestra ciudad. Están actuando de forma negligente sobre las aulas prefabricadas. Nosotros como principal partido político de la ciudad no solo pretendemos denunciar y fiscalizar, queremos tender la mano al Gobierno de la ciudad. Tanto el Consell como el Ayuntamiento tienen la solución y los proyectos en cajones por ser del Partido Popular. Los proyectos que se desarrollaron en la anterior legislatura, no son proyectos para el Partido Popular, son proyectos para la ciudad de Elche. En materia educativa no puede haber colores políticos".

Según Ruz, las ampliaciones del colegio de Torrellano, valorada en 1,5 millones de euros, y Las Bayas, con una inversión necesaria de 600.280 euros, se quedaron a expensas de firmar el convenio entre el Ayuntamiento y el Consell, pero una vez que el tripartito entró en el Ayuntamiento se quedaron en el aire. En el caso de La Galia el proyecto estaba cuantificado en 220.000 euros.