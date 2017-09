Un pequeño incendio en un vivero moviliza a los bomberos en Daimés

Un incendio en un vivero en la pedanía ilicitana de Daimés desató ayer la alarma entre los vecinos debido a la densa columna de humo que se originó, visible desde varios kilómetros a la redonda. El fuego se registró alrededor de las 14 horas, y movilizó a tres unidades del Parque de Comarcal de Bomberos de Elche, que se desplazaron al lugar del incidente para sofocar las llamas. La rápida intervención hizo que no se extendiera por la totalidad de la parcela, pero la intensa llamarada de humo hizo temer lo peor a los vecinos de los alrededores.

Al final, apenas ardieron 30 metros cuadrados, pese a que la intensa humareda se extendió durante casi una hora. Una bomba urbana pesada, una nodriza y un vehículo jefatura trabajaron de forma conjunta en su extinción.



Vehículo

Mientras los bomberos llegaron al punto donde se produjo el incendio, se produjo un aviso por un vehículo incendiado en Santa Pola. Gracias a que en verano existe un dispositivo desplazado en la villa marinera, no tuvieron que intervenir. Además, finalmente no fue necesaria la intervención de los bomberos, ya que se trató de una falsa alarma y el motor tan solo echaba humo, por lo que no se incendió.

Es el segundo incendio que e produje esta semana en un vivero. Ya el lunes, los bomberos trabajaron intensamente en un aparatoso fuego en unas instalaciones abandonas en Asprillas. Un cable de alta tensión que sobrepasaba las instalaciones puso en jaque a los efectivos de Emergencias al temer que las llamas lo alcanzaran. Sin embargo, los bomberos pudieron sofocar el fuego sin mayores incidentes. Por fortuna, no se produjeron daños personales, ya que las instalaciones estaban vacías al carecer de actividad, por lo que ningún trabajador se encontraba en su interior. Aun así, las labores de extinción se prolongaron más de cinco horas.