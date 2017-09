El arquitecto Federico Tomás reinterpreta el concepto de casas en l'Escorxador

«Kaleidos. El origen de la forma» se titula la exposición de Federico Tomás, un arquitecto y artista ilicitano, que expone desde el próximo viernes y hasta el 15 de octubre en la Sala Lanart de l'Escorxador. Kaleidos significa formas bellas y su mecanismo de creación viene del caleidoscopio, que, a partir de los conceptos forma, simetría y giro, se modifican los mecanismos de un arquetipo de casa convencional.

El trabajo de Federico Tomás es una serie de ensamblajes de cartón gris encolado. Infracciones que modifican el aspecto exterior de la casa hasta el punto de hacerlo irreconocible. Esta colección de maquetas trata un tipo de arquitectura muy especial, ya que no atiende a las reglas de composición convencional. La fascinación por la obra de M. C. Escher, y concretamente su imagen de escaleras en todas las direcciones, despertó en Tomás las ganas por fabricar este tipo de maquetas. En este sentido, el autor piensa que las casas que ha fabricado ya están construidas, pero que no las entiende como espacios para vivir, sino como lugares experimentales para la reflexión, aunque está dispuesto a fabricarlas para humanos.