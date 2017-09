Pacientes de iDental se alían en un frente común para pedir responsabilidades por «mala praxis»

Pacientes de la clínica iDental de Elche han creado una plataforma que ya integra a más de 150 personas para pedir responsabilidades a la empresa por tratamientos fallidos, implantes mal ejecutados, cobros indebidos, o casos de negligencia. Lo que empezó como una página más de Facebook ha concluido en una asociación formal en la que los afectados no han visto otra solución a sus problemas más que unir sus fuerzas. Eso, y las múltiples denuncias presentadas en la Ciudad de la Justicia por estos casos, que están pendientes de resolución. La responsable de la plataforma, Raquel González, asegura que son muchos los pacientes que han presentado denuncias por mala praxis. Entre los asociados, hay incluso exempleados, que denuncian haber trabajado bajo presión, realizando tratamientos contra su voluntad o asumiendo funciones que no son las suyas, alegan. Según apuntan desde la entidad, iDental cuenta con mucho personal en prácticas que, en ocasiones, no es tutelado por ningún facultativo que certifique que los trabajos se han realizado de forma correcta.

Por su parte, iDental niega este extremo, y, a preguntas de este diario, aseguró que «todos nuestros profesionales que ejercen la odontología están licenciados y cuentan con la titulación oficial homologada por el Ministerio de Educación. Nuestros trabajadores cuentan, de media, con más de cuatro años de experiencia profesional». En cuanto a las denuncias, apunta a que en el centro ilicitano tienen constancia de «37 reclamaciones y muchas de ellas ya han sido solventadas en la clínica de iDental. El resto se encuentran en proceso para poder ser solucionadas en el menor espacio de tiempo y con los mejores resultados».

La financiación es otro de los temas que más reclamaciones suscita entre los usuarios, por tratamientos cancelados que siguen cobrándose o firmas en condiciones de dudosa legalidad con avales familiares, dicen los afectados.

Por todo esto, la plataforma se manifestará el viernes, y ha pedido a otros colectivos de afectados, como el de Alicante o Valencia, apoyo en dicha manifestación. Y es que, al parecer, los casos de descontentos con las clínicas iDental no se centran solo en Elche. Una rápida búsqueda en internet da decenas de páginas de plataformas de afectados y foros. Un lema, el de «dentistas con corazón», que no convence a todos los usuarios de las clínicas. iDental atendió en Elche durante el pasado año a más de 10.000 pacientes.