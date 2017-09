Eroski se quedará sólo con 3.000 metros cuadrados de hipermercado en l'Aljub

La superficie que ha quedado libre se ofrecerá a otras compañías.

El Centro Comercial l'Aljub está en fase de cambios. El hipermercado Eroski, que ocupaba unos 9.000 metros cuadrados, ha reducido significativamente su superficie comercial, quedándose con sólo 3.000 metros cuadrados. Los 6.000 metros cuadrados que quedan libres con esta operación de repliegue de Eroski se va a ofrecer a otras firmas que están interesadas en implantar sus servicios en el complejo ilicitano. Este suelo sigue siendo propiedad de Eroski.

La reducción de Eroski ya es visible en el Centro Comercial l'Aljub. Hace unas semanas que Eroski redujo la zona del hipermercado, pero ahora acaban de despejarse algunas de las dudas que este paso había planteado, cuando ya es visible el muro que delimita el hipermercado que se ha quedado con una superficie final de 3.000 metros cuadrados. La gasolinera del centro comercial sigue, de momento, en manos del Grupo Eroski.

En el hipermercado de Elche trabajan al cabo del año un centenar de personas. Unas 70 son trabajadores fijos, mientras que el resto de puestos de trabajo corresponde a personal eventual con el que contaba la firma para las campañas más importantes.

La reducción de la superficie comercial del hipermercado va a llevar aparejada, según han confirmado varias fuentes a este diario, la reestructuración del personal. Durante los últimos meses Eroski ha finiquitado el contrato laboral de varios trabajadores, que ocupaban puestos de jefes de área, y ahora se está trabajando en una reducción de plantilla que se traducirá, según indicaron las mismas fuentes, en la salida de una veintena de personas.

Lo que todavía no está claro es qué empresa gestionará el nuevo hipermercado. No se sabe si seguirá dependiendo, como hasta hora, del Grupo Eroski, o si pasará a manos de un franquiciado. Durante los últimos años Eroski ha hecho uso de la fórmula de la franquicia para hacer más rentable su negocio, pero aún no está resuelto cuál será el futuro de la superficie comercial que va a conservar en Elche.