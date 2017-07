Carteles municipales que apuntan a Costas por la situación del hotel de Arenales de Elche

El Ayuntamiento de Elche ha instalado dos carteles informativos frente al hotel de Arenales del Sol para dejar bien claro que la obra está paralizada por el Ministerio de Medio Ambiente y no por el Consistorio ilicitano.

"Obras paralizadas por el Ministerio de Medio Ambiente. Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar", pone en uno de los carteles sin ningún logotipo oficial. Y junto a él, otro cartel donde se expone que la solicitud de demolición de los restos antiguos del inmueble se concedió el pasadao 26 de mayo de 2017. En este último caso, sí se identifica con el nombre y escudo del Ayuntamiento de Elche.

La actuación, que lleva más de un año paralizada, viene siendo un quebradero de cabeza para los responsables municipales, a los cuales muchos le siguen culpando de que el actual inmueble permanezca en esta situación, de ahí que finalmente el Ayuntamiento, que desde hace meses viene solicitando a Costas que fuera diligente y resolviera sobre el expediente abierto en mayo de 2016 (y que hace unos días se resolvió concretando que parte de las actuaciones son ilegales, ya que se amplió la edificación, cuando solo había permiso para rehabilitar, no para construir ni un ladrillo nuevo), haya decidido adoptar esta decisión y colocar dos carteles informativos.

Los vecinos y turistas de Arenales se están encontrando ahora con este añadido y con un edificio que, hasta que no pase, el verano no podrá ser demolido en su parte antigua. Desde el Ayuntamiento se asegura que la empresa del hotel presentó tarde toda la documentación para el plan de retirada del amianto que aún continúa en la edificación. Es más, según fuentes de la Generalitat, todavía hay que subsanar errores detectados en el papeleo presentado por parte de la mercantil que durante seis meses, de diciembre de 2015 hasta finales de mayo de 2016 estuvo acometiendo las obras de reforma del hotel, hasta que Costas lo paralizó tras la denuncia de un funcionario municipal y de un colectivo.

Costas ha tardado nada menos que un año en resolver el expediente sobre las obras, finalmente ilegales, del hotel. Tanta demora ha causado un gran malestar en el equipo de gobierno, desde donde se insiste en que durante este tiempo el PP, con Mercedes Alonso a la cabeza, venía lanzando mensajes de que si los populares hubieran seguido gobernando en el Ayuntamiento el problema ya hubiera estado resuelto.

Desde el ejecutivo local se preguntaba entonces a los populares si lo que venían a decir era que se hubieran saltado la ley o que si estaban animando al Ayuntamiento a vulnerar la legislación, ya que la única Administración que tiene potestad sobre el complejo hotelero es el Gobierno central, al encontrarse el edificio en dominio marítimo-terrestre.

La cuestión es que ha llegado el verano, el hotel presenta un aspecto penoso, no se puede demoler hasta que no llegue septiembre y los turistas que no lo conocían se están llevando una impresión agridulce de una de las mejores playas de Elche.

El Ayuntamiento de Elche también ha concluido definitivamente las obras para tapar el socavón de una de las calles adyacentes al hotel. El coste se pasará a la empresa del complejo hotelero.