La Conselleria abre la puerta a proyectar unas cuartas excavaciones en el Mercado

El Ayuntamiento dilata el envío del plan especial del BIC del conjunto histórico al Consell.

El proyecto del Mercado Central de Elche acaparó ayer la mayor parte de la reunión de la Mesa de Patrimonio. Estaba en el último punto del orden del día, tras la exposición de proyectos previstos por distintas áreas municipales, pero el interés de los colectivos presentes por tratar el tema -estaban Volem Palmerar, Àgora, Elche Piensa y Salvem el Mercat, entre otros- provocó, como estaba previsto, que el tema acaparase una parte importante de la sesión.

En la reunión se contabilizaron hasta una decena de intervenciones en contra del nuevo proyecto del Mercado Central. Intervenciones de entidades como Margalló, el Institut d'Estudis Comarcals del Baix Vinalopó, Volem Palmerar, el Centro Unesco, Ágora, CC OO, e incluso de técnicos municipales, como la archivera municipal, Carmina Verdú.

Un rosario de intervenciones con el objetivo de acorralar al tripartito para que ponga todo lo que está en su mano para paralizar el proyecto que dejó adjudicado el Gobierno municipal de la popular Mercedes Alonso. El PP no asistió a la reunión de la Mesa de Patrimonio, lo que fue criticado duramente por el concejal de Urbanismo, José Manuel Sánchez. Tampoco estuvo el Partido de Elche.

Los representantes del Gobierno municipal se limitaron a dar cuenta del último informe emitido sobre las catas arqueológicas por la Generalitat Valenciana, y a informar de que estaba previsto enviar ayer mismo parte de la documentación requerida por la Administración autonómica. Lo que todavía no está listo, ya que indicaron que lleva más trabajo, es la documentación requerida del plan especial del Bien de Interés Cultural (BIC) del conjunto histórico. Los colectivos pidieron tener copia de todos los documentos aportados, pero no obtuvieron respuesta.

No obstante, los opositores al proyecto del nuevo Mercado Central salieron esperanzados de la reunión, después de escuchar decir al jefe del servicio de Patrimonio de la Conselleria de Cultura en Alicante, José Antonio López, que la Generalitat todavía no ha empezado a valorar el proyecto, sino que está pendiente del resultado de las excavaciones arqueológicas. Es más, el representante del Consell vino a decir que, una vez se realicen las terceras catas arqueológicas, se determinará si es necesario realizar más trabajos de excavación en la zona, por lo que no se descarta la posibilidad de acudir a un cuarto proyecto o los que «hagan falta», según se dijo ayer en la Mesa de Patrimonio, en referencia a este polémico asunto.

En la reunión también se pidió al Ayuntamiento que aproveche la modificación de la Ley de Patrimonio valenciana para incluir en ella la protección de los refugios de la Guerra Civil que existen en Elche. Uno de ellos tiene un acceso junto al Mercado Central.

Con la de ayer ya son tres las veces que se ha convocado la Mesa de Patrimonio de Elche durante este mandato, pero los colectivos propusieron que el órgano se reúna cada medio año, y más teniendo en cuenta la importancia de proyectos como el Mercado Central, que consideran que debe tener un mayor seguimiento por parte de este órgano de representación de la sociedad civil.