Ilicitanos por Elche y Ciudadanos denuncian el abandono de la pinada de La Marina

Los grupos municipales de Ilicitanos por Elche y Ciudadanos (C´s) han denunciado este jueves, coincidiendo con la llegada del verano, la falta de un mantenimiento adecuado de la pinada de La Marina, lo que provoca que esa zona de alto valor ecológico del municipio esté expuesta a riesgo de incendio. Por este motivo, Ilicitanos por Elche registró este lunes un escrito en el que instaba a una actuación inmediata, ya que en caso de producirse un incendio en las condiciones actuales, éste se propagaría con extremada facilidad y rapidez.

"La Generalitat Valenciana es la Administración a la que compete el mantenimiento de la pinada de La Marina pero, un año más, está demostrando que la zona le importa bien poco porque ha comenzado el mes de julio y esa área de alto valor ecológico presenta pinos caídos, troncos secos y maleza también seca, lo que representa un caldo de cultivo propicio para que cualquier incendio que se pueda originar se propague con rapidez", ha afirmado Cristina Martínez, portavoz del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche, quien ha añadido que "como ocurre en otros ámbitos, como el sanitario, parece que PSOE y Compromís, no le dan demasiada importancia a lo de más vale prevenir que curar".

Fernando Durá, portavoz adjunto del Grupo Municipal de Ilicitanos por Elche ha criticado que, "pese a que la situación se repite verano tras verano, no hay año en el que la pinada de La Marina haya sido objeto de mantenimiento antes del inicio del verano y con ello antes de la llegada de turistas a nuestra pedanía".

"Los vecinos de La Marina nos han trasladado su queja por comprobar que, un año más la pinada ha iniciado el verano sin sufrir un mantenimiento que es necesario para tratar de reducir al máximo las posibilidades de que la zona pueda sufrir un incendio", ha afirmado Cristina Martínez, mientras que Durá ha señalado que "desde Ilicitanos por Elche hemos dado traslado al equipo de gobierno por medio del Registro General del Ayuntamiento lo que los vecinos nos han pedido, que es que se inste a la Conselleria de Medio Ambiente a realizar un mantenimiento urgente de la pinada".

Por su parte, el Concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Elche, Juan Antonio Sempere, ha denunciado que "ni el gobierno del botánico ni el tripartito de Elche protegen la pinada de La Marina", en alusión a la falta de mantenimiento que sufre el espacio verde ilicitano. Sempere ha calificado de "gran hipocresía que defiendan a capa y espada el PATIVEL pero luego no cumplan con sus obligaciones en la Pinada". Además, el edil de C´s ha señalado que "dicen que quieren proteger La Marina y su entorno del ladrillo pero después no mantienen sus zonas verdes, un auténtico sinsentido que demuestra la falta de hoja de ruta que tienen estos partidos, que gobiernan a la vez en Elche y en la Generalitat Valenciana".

El edil ha acudido a La Marina después de los trabajos de limpieza que ha realizado la Conselleria, los cuales "no han cubierto ni la mitad de la propia pinada, demostrando que vienen para la foto y poco más". Junto a este descuido en la limpieza, Sempere ha indicado que "no existe un plan de repoblación de La Pinada, por lo que esta no se encuentra realmente protegida por mucho que quieran lanzar mediante su PATIVEL que quieren proteger y cuidar la zona".