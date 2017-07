Las urnas deciden el futuro del PP

Deben decidir si es Alonso, Seller o Ruz quien pasa a dirigir el partido.

Los militantes del PP de Elche deciden hoy su futuro más próximo. Deben pronunciarse sobre qué cúpula quieren para presidir el partido. Van a resolver si tiene que ser Mercedes Alonso, Enriqueta Seller o Pablo Ruz. Y van a emitir su voto con la mente puesta sobre todo en dos cosas: en la estridente asamblea de 2012 y en que hay que conformar una cúpula que lleve a los populares a recuperar de nuevo la Alcaldía de Elche en 2019. Este es el trasfondo que hay, aunque la cita sea en definitiva para elegir a la nueva directiva popular local.

Y eso lo van a decidir cerca de un millar de militantes, que son los que se espera que ejerzan su derecho al voto. No obstante, según fuentes del partido, la cuota correspondiente para poder participar en esta asamblea había sido abonada por unas 1.250 personas. El plazo para efectuar el correspondiente ingreso se cerró el pasado domingo, aunque el lunes pudieron, en principio, entrar las transferencias hechas a través de la banca por internet.

En previsión de las reclamaciones que se puedan realizar por parte de algunos militantes, el partido ha previsto habilitar varias mesas de incidencias para atender a las personas que hayan pagado y que, no obstante, no consten que lo han hecho. Se calcula que entre las tres candidaturas llegará a haber una suma de unas 250 incidencias en este sentido. Esto supone que el censo podría estar en torno a las 1.500 personas actualmente al corriente en el pago, aunque se estima la participación de un millar de militantes.

En cualquier caso, la organización de esta asamblea del PP local corre a cargo de la dirección provincial, que velará «para que todo vaya bien». De hecho, está previsto, además, el corte de la parte de la calle donde está la sede local del PP, en Marqués de Asprillas. En su primera planta estarán los equipos de los tres candidatos, un local que se va a quedar absolutamente pequeño de entrada ante la expectación generada y también por la tensión existente entre las tres listas.

Pablo Ruz, actual secretario del partido, ha plantado cara a su mentora, Mercedes Alonso, y ha decidido lanzarse a esta aventura para hacer un partido mejor en beneficio último de Elche, según ha reiterado en los últimos días.

Alonso, la persona que consiguió ser la primera mujer al frente de la Alcaldía de Elche, asegura que con la veteranía que atesora tiene cuerda para rato, al tiempo que manifiesta que su equipo aporta experiencia y renovación.

Enriqueta Seller, que ya ha dejado claro que, en caso de ganar la presidencia del partido, no será candidata a la Alcaldía, propone transparencia, participación y claridad en las cuentas.

Entre estas tres opciones podrán elegir esta tarde, entre las 17.30 y las 21.30 horas, y en siete urnas en total, los militantes del PP, muchos de los cuales creen que es factible retornar a la Alcaldía en dos años, al tiempo que mantienen muy presente lo acontecido hace casi cinco años en una convocatoria similar como la de hoy.



Los antecedentes

El 10 de diciembre de 2012 Mercedes Alonso sacaba 670 votos frente a los 51 apoyos que obtuvo Enriqueta Seller en una asamblea, la primera en dos décadas, donde el PP de Elche eligió a su presidenta local en medio, eso sí, de una gran polémica y crispación que aún hoy en día permanecen en gran parte avivadas.

Aquella cita ha pasado a la memoria colectiva de Elche no solo por las dudas que se generaron en cuanto adónde fue a parar el dinero que se supone pagaron un parte de los afiliados que no estaban al corriente para poder participar activamente, sino también en cuanto a si hubo o no control de votos. De hecho, la otra candidata, Enriqueta Seller, posteriormente impugnó la asamblea tras denunciar «compra de votos» e irregularidades a favor de Alonso.

Además, en el transcurso de la jornada, donde se colocaron vallas (para que por una parte accedieran las personas que habían pagado las cuotas y por otra los que querían pagar los 120 euros correspondientes a tres años para poder ejercer el derecho a voto) y además se registró intensa presencia policial para evitar incidentes, fueron varias las denuncias realizadas por miembros de la candidatura de Seller sobre las irregularidades de la asamblea.

«Ha votado gente que no había pagado las cuotas y ha habido gente a la que le han dejado dinero aquí mismo», señalaban algunos militantes aquella tarde. Seller llegó a afirmar que más de 200 personas habían presentado escritos de impugnación al considerar que el pago de las cuotas resultaba de imposible cumplimiento y también solicitando de la dirección provincial la suspensión de la asamblea.

Aquel día cerca de mil militantes (de los 9.000 que, según el PP, tenía el partido en Elche) habrían pagado las cuotas para poder votar en la asamblea.

Precisamente, en un reciente auto, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Elche ha dejado claro que el acta de aquella jornada indica que votaron 694 personas, y ello a pesar de que, finalizada la asamblea, desde el PP elevaron el número de participantes a 721. Por otro, según las anotaciones contables de la Asociación Popular de Elche, pagaron 191 afiliados, y se llegó a los 9.570 euros. Por tanto, no hay rastro de los abonos que pudieron hacer las otras 503 personas hasta llegar a las 694 que, en teoría, según las actas, participaron.

Los candidatos, los militantes y sobre todo la dirección provincial del partido confían en que hoy no se repitan aquellos hechos, aunque todas las partes dan por hecho que va a haber mucha tensión y alguna que otra jugada deshonesta.