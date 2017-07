Elche incorpora este verano una unidad de intervención rápida y otra ambulancia, y el segundo SAMU irá a Santa Pola

El concejal de Sanidad de Elche, Carlos Sánchez, ha asegurado esta mañana que, a pesar de que una de las dos ambulancias SAMU de Elche se desplazará a partir del 11 de julio a Santa Pola, como viene siendo habitual en los últimos años coincidiendo con el periodo veraniego y la llegada de turistas al litoral, el municipio ilicitano va a seguir contando con una segunda unidad de soporte vital avanzado.



Según la valoración del propio concejal, se trata de «un SAMU con desplazamiento rápido», dotado de todo el aparataje necesario: monitor desfibrilador, material de apertura, vía área, equipo de soporte circulatorio, medicación y por supuesto de personal».



El edil de Sanidad afirma que la USVA está dotada del mismo material y personal médico que la ambulancia que se desplaza a la localidad vecina y que los ilicitanos van a contar a partir del 11 de julio con la mejor atención sanitaria urgente desde 2001, fecha en la que la Generalitat decidió trasladar un SAMU a Santa Pola «Este verano habrá dos ambulancias más que en los últimos 16 años», aseguran fuentes municipales.

El concejal de Sanidad de Elche, Carlos Sánchez, ha valorado muy positivamente que la Conselleria de Sanidad haya autorizado el tercer vehículo sanitario de atención urgente para Elche de cara al periodo estival (del 11 julio a al 11 septiembre), «atendiendo así a una vieja reivindicación de la ciudad». A éste se sumará una ambulancia de Soporte Vital Básico (SVB) fruto delentre el equipo de gobierno y Ciudadanos en los presupuestos, según una nota de prensa municipal.Carlos Sánchez ha explicado que se trata de una, un vehículo de intervención rápida dotado con todo el material necesario: monitor, desfibrilador, respirador, material de inmovilización, material de farmacia y fungible. Además estará atendido por un médico, un enfermero y un técnico de emergencias.Carlos Sánchez ha dicho que este nuevo vehículo refuerza la atención sanitaria a los ilicitanos en el periodo estival en el que la Conselleria de Sanidad, atendiendo al desplazamiento de población hacia la costa, traslada una ambulancia a Santa Pola desde el año 2001.«Se trata de una muy buena noticia para la ciudad de Elche y para los ilicitanos que están comprobando cémo el cambio de gobierno, tanto en la Generalitat como en el Ayuntamiento, está repercutiendo en importantes mejoras sanitarias para la ciudad», concluye Sánchez, quien ha recordado la apertura dely la reforma del Hospital General, actuaciones que rondan los 10 millones de euros.En cada actuación de una unidad USVA si precisa de una o varias ambulancias para el traslado de los pacientes, se pueden pasar los facultativos y enfermeros a una o dos ambulancias diferentes con la posibilidad de trasladar a la misma los equipos que transporta el USVA (monitor-desfibrilador, respirador, medicación, etc....), convirtiendo de esa forma cualquier ambulancia convencional en una UCI/Unidad de SVA (Unidad de Cuidados Intensivos / Unidad de Soporte Vital Avanzado) en definitiva en una ambulancia medicalizada con los equipos adecuados a la situación concreta.Esta situación es algo mejor que la del año pasado, cuando a principios de julio se incorporó una ambulancia de soporte vital básico pero, es decir, que contaba con un conductor, dos técnicos y un enfermero, mientras el segundo SAMU volvía a prestar servicio a la villa marinera.Por su parte,hacía hoy su particular lectura y se atribuía el mérito. Su portavoz, David Caballero, se ha mostraba satisfecho por el anuncio de conselleria de la aportación «de nuevos vehículos, personal y servicios para el municipio durante los meses de verano, algo que tradicionalmente ha supuesto la pérdida de uno de los dos SAMU».En un comunicado de prensa, se indica que ha hecho falta «la presión de Ciudadanos y su aportación con nuestras setenta medidas para los presupuestos municipales del presente año para que conselleria recapacite y actúe contra la injusticia que sufríamos los ilicitanos al perder servicios sanitarios todos los veranos», ha afirmado David Caballero. "Estamos contentos de que por fin los ilicitanos dejen de ser ciudadanos de segunda para la conselleria en cada periodo estival», ha aseverado el edil.El portavoz de Cs ha indicado que confía en que «tras anunciar esta medida para 2017, ésta sirva de precedente para años venidos y no volvamos a quedarnos desamparados en los próximos veranos» y ha agregadp que si es necesario seguirán, tanto a nivel municipal como autonómico.David Caballero ha añadido que «este logro para todos los ilicitanos demuestra que, incluso desde la oposición, se puede conseguir mejoras para la ciudadanía y solventar problemas históricos desde el trabajo y no viniendo únicamente a criticar por criticar sin ofrecer alternativas y soluciones a la problemas que existen».Al tiempo, hoyha hecho su lectura de la situación sanitaria en que queda el municipio y denuncia que la llegada de PSOE y Compromís al gobierno «ha consolidado las deficiencias sanitarias que denunciaban».La formación política ha criticado este miércoles que, pese a las promesas de PSOE y Compromís, de acabar con los recortes y, la situación este verano no va a variar respecto a lo que se ha sufrido en años anteriores: «Un verano más la Conselleria de Sanidad abandona la ciudad y somete a los ilicitanos tanto a una desigualdad en la atención sanitaria en función de donde viven como a una carencia injusta de recursos», ha afirmado Cristina Martínez, portavoz del grupo municipal de Ilicitanos por Elche.«Desde el 1 de julio se ha instaurado una clara discriminación en la asistencia sanitaria en la ciudad ya que, durante los meses de verano, según la calle en la que se resida se dispondrá de atención médica en su centro de salud en horario habitual, hasta las 21:00 horas, o se carecerá de ella a partir de las 15:00 horas, viéndose en este caso obligado a desplazarse al PAS o a un único centro de salud en todo el departamento sanitario», añaden en una nota de prensa.Martínez ha detallado que el motivo es que mientras que el departamento de salud Elche-Hospital Vinalopó mantiene operativos por la tarde durante el verano todos sus centros de salud, «aunque con una», el departamento Elche-Hospital General cierra todos los que están bajo su responsabilidad, derivando toda asistencia sanitaria a partir de las 15:00 horas al PAS de Altabix y al centro de salud del Raval.«PSOE y Compromís están consolidando todo lo que criticaban y prometieron que cambiarían, pero además en este caso aplican un nuevo recorte porque en la pasada legislatura los centros de salud gestionados por el Hospital General cerraban a las 17:00 horas y ahora lo hacen dos horas antes», ha afirmado Martínez, que ha insistido en que "son los ilicitanos los que sufren esa manera de proceder por parte de unos gestores que parece que creen que los ciudadanos podemos elegir cuándo nos ponemos enfermos». «¿Por qué unos ilicitanos tienen médico por la tarde en su centro de salud y otros no?; ¿Por qué en un departamento de salud hay pediatra por la tarde y en el otro no?; ¿No somos iguales todos los ilicitanos para PSOE y Compromís?», ha afirmado Martínez, quienha criticado que la dotación contemplada para el horario de tarde en los centros de salud del departamento Elche-Hospital del Vinalopó es», porque se dispone sólo de un médico y un enfermero para hacerse cargo de la agenda de citas programadas, así como de las urgencias que lleguen a los centros de salud y de las que se tienen que atender a domicilio.«La situación dees sólo con los pacientes de uno y otro departamento, sino que se extiende a los trabajadores de ambas áreas de salud», ha destacado Cristina Martínez, que ha añadido que los ilicitanos «no entienden las razones por las que si en verano tiene que hacerse una analítica, pedir recetas o recibir los resultados de una prueba diagnóstica en el departamento sanitario del Hospital General no pueden hacerlo si trabajan por la mañana porque no tendrán médico por la tarde, atendiéndose tan sólo las urgencias, sin citas médicas y sin que los profesionales del PAS les tramiten ese tipo de cuestiones».Por su parte el portavoz adjunto del grupo municipal de Ilicitanos por Elche, Fernando Durá, ha defendido que al frente «de nuestra Sanidad necesitamos profesionales comprometidos y conocedores de la misma y no dirigentes elegidos en función de su afinidad política a quien tiene la capacidad de».Durá ha lamentado que «los sindicalistas que en la pasada legislatura denunciaban en rueda de prensa verano tras verano que los centros de salud se cerraban a las cinco de la tarde, tras entrar en las listas del partido político que ahora gobierna y ser nombrado a dedo responsable de una de las áreas sanitarias, ahora, además de estar en silencio, avala los recortes e incluso participa de ellos».