La UMH inviste doctor honoris causa a José María Peiró

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha celebrado esta mañana la clausura del curso académico 2016-2017. Durante la ceremonia, se ha investido como Doctor Honoris Causa al catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones de la Universitat de València, José María Peiró Silla. El profesor emérito de Psicología Social y rector honorario de la UMH, Jesús Rodríguez Marín, ha sido el padrino del nuevo Doctor Honoris Causa. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, ha presidido el acto que también ha contado con la presencia del

presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera, entre otros.

José María Peiró Silla es presidente de la Red Europea de Catedráticos de Psicología de las Organizaciones (ENOP) y fue presidente de la International Association of Applied Psychology, así como de la European Federation of Work and Organizational Psychology. Asimismo, ha dirigido múltiples proyectos de investigación financiados por la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología de España, del Programa Marco de Investigación de la Unión Europea y del Climate KIC del Instituto Europeo de Tecnología. Además, ha investigado en temas como el estrés laboral y salud ocupacional, clima y cultura organizacional, socialización de los jóvenes en las organizaciones, inserción laboral de los jóvenes y bienestar y desempeño en el trabajo.

Asimismo, durante la ceremonia se han entregado los premios Extraordinarios de Titulación a 63 estudiantes, así como los del XIV Certamen Innova Emprende, los de la IV Edición del Programa EmpleoWeekend, los de la V Edición del Programa EmprendeWeekend y los de la VI Edición del Programa Mentoring.