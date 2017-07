En la recta final de la carrera

La veda se ha abierto, aunque cada uno saca las garras a su manera. La carrera para presidir el Partido Popular de Elche está en su recta final. Mañana los afiliados que puedan acreditar que lo son tendrán que escoger, si no hay cambios de última hora, entre las opciones que representan Enriqueta Seller, Pablo Ruz y Mercedes Alonso.

La primera, la exdiputada nacional, tendía ayer la mano a sus contrincantes para unir el PP de Elche después de 20 años de rupturas, a la vez que se atrevía a calificar a Pablo Ruz como «prepotente», por las maneras, como ella vino a decir, con las que la trató durante el encuentro que mantuvieron el sábado para tratar de llegar a un acuerdo y unir sus listas antes de la asamblea.

«Cliché del pasado, prepotencia y rodillo» es lo que Enriqueta Seller aseguró que encontró en Pablo Ruz, que, según dijo ella misma, sólo le ofreció dos puestos en su candidatura, uno para ella y otro para la exdiputada autonómica Elena Bonet. La exdiputada nacional defendió, como ha venido diciendo en las últimas semanas, que «los asientos los tiene en su casa», y mostró su preocupación por la falta de voluntad por llegar a acuerdos que, a su parecer, encontró en Pablo Ruz.

El mismo candidato que a preguntas de este diario vino a decir que «nuestro trabajo es otro», refiriéndose a la campaña que está realizando su equipo para lograr el miércoles el mayor número de votos posibles para alcanzar el liderazgo del PP ilicitano, aunque sea sin cerrar heridas.

Sobre Pablo Ruz también quiso hablar la candidata Mercedes Alonso. La exalcaldesa aseguró que mantuvo un encuentro con Ruz hará unas semanas con el objetivo de fusionar sus candidaturas, pero que se encontró a un Pablo Ruz que se negaba a negociar. «Le ofrecí seguir yo como presidenta, él como secretario, y anunciar mi retirada en la carrera hacia la Alcaldía, para apoyarle», aseguró Mercedes Alonso, a la vez que dijo que «Pablo sólo quiere ser presidente y candidato. No estaba dispuesto a ceder nada».

La exalcaldesa insistió en plantear la bicefalia como algo positivo pero, como afirmó, «unos cardan la lana y otros tienen la fama».

Las que no se han visto las caras son Enriqueta Seller y Mercedes Alonso. La exdiputada nacional considera que Alonso no está por la labor, mientras que la exalcaldesa va más allá y sostiene que a Enriqueta no se le ve por el partido y que sólo aparece «estas alturas para armar ruido».

Pese a la actitud que Enriqueta Seller mostró ayer contra el actual secretario general del PP ilicitano, desde el entorno de la exalcaldesa de Elche siguen esperando a que retire su candidatura y acabe prestando su apoyo a Pablo Ruz. «Está todo orquestado», se atreven a decir.