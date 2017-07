Honoris causa para el catedrático José María Peiró

? La Universidad Miguel Hernández (UMH) clausura hoy el curso académico 2016-2017 a las 12 horas en el Rectorado. Durante la ceremonia, que se enmarca dentro de las actividades del 20 aniversario de la UMH, se investirá como Doctor Honoris Causa al catedrático de Psicología Social y de las Organizaciones de la Universitat de València José María Peiró Silla. Peiró Silla es presidente de la Red Europea de Catedráticos de Psicología de las Organizaciones (ENOP) y fue presidente de la International Association of Applied Psychology, así como de la European Federation of Work and Organizational Psychology. Asimismo, ha dirigido múltiples proyectos de investigación.