Carlos González: «Tenemos una crisis de confianza con Suma. No ha contado con Elche»

? El alcalde de Elche, Carlos González, se mostró muy contundente, hasta el extremo de lanzar un ultimátum a Suma. «Si hubiera dependido del Ayuntamiento, habríamos encontrado una solución, y, de hecho, el Ayuntamiento ha intentado mediar para favorecer una solución que evitara la situación en la que se encuentra IFA», señaló. No se quedó ahí. «El modus operandi de Suma en este asunto nos genera preocupación, porque causa un trastorno importante a IFA, que es una herramienta al servicio de la economía de la ciudad y de la provincia». Su mensaje fue claro: «Se nos genera una crisis de confianza con el trabajo que hace Suma, porque entendemos que no debería haber llegado a este extremo sin contar con el Ayuntamiento». A partir de ahí, hizo una demanda tajante: «Es una exigencia de la lógica que en el recurso de reposición Suma resuelva total o parcialmente el problema generado en IFA. No entenderíamos otra cosa».