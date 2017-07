Cambios de centro escolar acompañados de quejas

Pide la paralización del proceso de matriculación.

Las solicitudes de cambio de centro escolar siguen protagonizando muchas de las quejas que llegan hasta la Conselleria de Educación y también al Síndic de Greuges. En este caso, por vacantes que, pese a estar anunciadas antes del proceso de escolarización, no llegaron a publicarse en la página web de la Conselleria de Educación.

Una de las quejas a la que ha tenido acceso este periódico se refiere a un caso ocurrido durante las últimas semanas en el colegio concertado San Rafael, donde estaba previsto que este año hubiesen cinco vacantes para Infantil de cuatro años y, finalmente, sólo se publicaron cuatro. La denuncia ha sido presentada por la familia de uno de los niños que se ha quedado en la lista de espera, y que, si se hubiese publicado la quinta vacante, podría haber cambiado de centro educativo el próximo curso, como era deseo de sus padres.

La quinta plaza, tal y como ha admitido el colegio y la Concejalía de Educación, no llegó a publicarse, ya que se asignó a un alumno procedente del centro concertado de Altabix, una vez que se anunció la eliminación del concierto para el próximo curso.

Aunque desde la Concejalía de Educación defienden que el proceso ha sido el adecuado, en tanto que la Conselleria ofreció a las familias afectadas por el cierre de las aulas de la Academia Altabix que escogiesen entre las vacantes existentes antes de que éstas fuesen publicadas, los afectados consideran que se ha cometido un agravio comparativo, y exigen que se baremen todas las peticiones de traslado por igual, vengan los menores del centro escolar que vengan.

Concretamente, la denuncia de esta familia solicita la paralización del proceso de matriculación del alumno al que se le ha asignado la vacante no publicada, y que su solicitud sea presentada y baremada como las del resto de aspirantes.

Desde el área municipal de Educación se insistió en que la medida adoptada antes de publicarse las vacantes trató de dar respuesta a un problema para evitar que los niños afectados por el cierre de las aulas de Infantil de la Academia Altabix se quedasen sin plaza, ya que la obligación de la Conselleria de Educación era garantizar su escolarización.

No obstante, en la denuncia se considera que el proceso vulneró artículos de la Orden 7/2016 y del Decreto 40/2016 de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte al entender que «no se ha regulado ni establecido el proceso de admisión del alumnado para los niños procedentes de la Academia Altabix», y que «las vacantes no se han asignado en condiciones de igualdad para todas las solicitudes». La familia denunciante también refleja que «las vacantes estaban asignadas previamente y no se han solicitado en el plazo establecido, según el calendario publicado por la Concejalía de Educación».

Por todo ello, solicitan que se revise el proceso y que se baremen todas las peticiones en las mismas condiciones.