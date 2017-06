Medicina Interna del General asume a los pacientes con múltiples patologías para reducir esperas

Acceder a tu médico con solo una llamada de teléfono para realizar consultas menores que antes requerían de cita previa o del traslado a Urgencias, reduciendo el colapso del servicio y suponiendo una molestia extra al paciente. Este es el objetivo del programa de atención al paciente pluripatológico que ha puesto en marcha el departamento de Medicina Interna del Hospital General Universitario de Elche.

Tres médicos del centro, uno por cada dos centros de salud que gestiona el departamento, atienden a estos enfermos que presentan varias patologías para evitar que los usuarios tengan que pasar por varios facultativos distintos, ya que las combinaciones de enfermedades son múltiples, desde problemas del corazón y renales, hasta hipertensiones y problemas pulmonares. Así, se contribuye a evitar las descompensaciones de sus enfermedades base, hasta el punto de que enseñan a los enfermos a autogestionar su enfermedad, detectar las anomalías y a saber ponerle remedio o, en el peor de los casos, hacerlo a golpe de teléfono.

La consulta de enfermos pluripatológicos arrancó hace un año en el Hospital y en los primeros meses ha atendido a más de 230 pacientes. En diciembre, los tres doctores que prestan el servicio, Cristina Bas, Ana Aquilino y David Selva, comenzaron este programa de atención integral y directa a los enfermos. El hecho de que sea este departamento quien preste el servicio se debe a que «somos los médicos generalistas del hospital, y al tener varias patologías, tenemos que ser nosotros quienes realicen esa asistencia integral», apunta la jefa de Medicina Interna, Toñi Mora. Su papel cobra más importancia, si cabe, en procesos quirúrgicos, donde la intervención para una afección puede desencadenar descompensaciones en los niveles o tratamientos de otra de las dolencias. De esta forma, se evita la asistencia de varios médicos, reduciendo los tiempos de espera en varios servicios y, lo más importante, se mejora la atención y la cercanía con el paciente.



Envejecimiento

Este servicio tiene su base en que el envejecimiento de la población y los cambios sociales hacen necesario también un cambio en la atención médica. «Antes venía un paciente con una patología, se ingresaba, se curaba, o no, y se iba a casa». Ahora, este envejecimiento, que ha traído consigo un alargamiento de la esperanza de vida, también lleva asociado la convivencia con esas patologías múltiples, apunta Mora.

Pese a que los datos «están aún en el horno y estamos trabajando en acotar muy detalladamente los resultados», asegura la médica, las primeras valoraciones de las distintas áreas del hospital pasan por una notable reducción del número de urgencias por descompensaciones en pacientes pluripatológicos, así como una menor tasa de mortalidad en diferentes áreas quirúrgicas.

Una de las causas de esa reducción de consultas es ese contacto telefónico que mantienen con sus médicos a través del busca, que funciona durante 12 horas, de 9 a 21 horas. «Así, cuando hay descompensaciones o no saben qué hacer, pueden llamarnos, trasladarnos dudas, o incluso los familiares, para quedarse tranquilos y saber cómo actuar». Y es que desde el centro también ayudan a cuidadores y familiares, tramitan asistencias hospitalarias a domicilio, ya que en muchos casos se trata de personas muy mayores para las que no es conveniente el traslado al centro hospitalario, e incluso gestionan una residencia pública en los casos necesarios. Aunque actualmente solo atienden a los pluripatológicos muy graves, lo que supone el 5% de la población de más de 65 años, el número de pacientes irá a más debido a ese envejecimiento de la población cada vez más acusado, por lo que la andadura del servicio no ha hecho más que empezar e irá a más en los próximos años, apuntan desde el servicio.