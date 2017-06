IFA llega a un acuerdo con el Ayuntamiento y con Suma y pagará en ocho años 800.000 euros que debe de impuestos

El recinto tendrá que hacer frente ya al pago de unos 100.000 euros.

No ganan para sustos en la Institución Ferial Alicantina (IFA). El último sobresalto se producía sólo hace unos días, cuando la entidad veía bloqueadas las cuentas, y, con ello, prácticamente el 90% de la liquidez de la que dispone en estos momentos. Suma, el organismo dependiente de la Diputación que se encarga de la recaudación de impuestos, había iniciado el proceso para ejecutar el embargo de 375.000 euros por cantidades pendientes de abono fundamentalmente por el Impuesto de Bienes Inmuebles al Ayuntamiento de Elche durante el anterior mandato del PP. Quedaba así IFA, institución ya de por sí totalmente asfixiada por las deudas y la falta de liquidez, al borde del abismo. Sin embargo, finalmente, se ha alcanzado un acuerdo a contrarreloj con el equipo de gobierno y con Suma, para diseñar un plan de pagos que permita paralizar el embargo. No en vano, el recinto adeuda en estos momentos una cifra que ronda los 805.000 euros por impuestos no satisfechos, fundamentalmente como consecuencia de que el anterior Gobierno del PP dejara sin efecto el convenio por el que tradicionalmente el Ayuntamiento ilicitano no cobraba a la entidad el IBI y, a cambio, IFA cedía espacios en las diferentes ferias y actos programados.

Ahora, con este acuerdo a tres bandas, lo que se ha establecido, según confirmó la directora general de IFA, Esther Guilabert, es el abono con carácter inminente de 100.000 euros, y, a partir de ahí, un calendario de pagos a ocho años vista, con los 705.000 euros restantes. «Desde el principio, siempre hemos mostrado nuestra disposición a pagar, pero el problema es la situación en la que se encuentra IFA», subrayó Esther Guilabert, quien, no obstante, puso el acento en que la colaboración con el Ayuntamiento y con Suma está siendo total y absoluta.

Ahora, el próximo paso, es que se levante el bloqueo de las cuentas, algo en lo que parece que ya están trabajando desde el organismo encargado de la recaudación de impuestos. De hecho, en la segunda quincena de julio, la feria será sede de la Torrellano Cup y del Marea Rock, con lo que, desde IFA, consideran vital que las cuentas puedan volver a operar con total normalidad para afrontar los gastos derivados de estas dos citas, así como para poder pagar a los proveedores.