Los escolares de Elche dan la talla en la lengua de Shakespeare

El Centro de Congresos de Elche ha acogido esta tarde la fase final de las primeras olimpiadas de inglés de la ciudad, organizadas por una academia privada y en la que, según la organización, han participado todos los institutos públicos y concertados del municipio y la mitad de sus colegios. Iván Kadanov (12 años), del colegio Aitana, ha resultado el ganador de la competición de Primaria, mientras que Sandra Cordones (15 años), alumna de cuarto de la ESO en Salesianos, ha vencido en la competición de Secundaria.

Cerca de cien alumnos ilicitanos han participado en este certamen que mezcla deporte e inglés, demostrando "un nivel impresionante" a lo largo de las diferentes pruebas celebradas. Así lo asegura David Canales, director de la academia English Factory, quien se ha mostrado sorprendido por el grado de conocimiento de la lengua inglesa entre los escolares de la ciudad. "Existe el tópico de que el aprendizaje del inglés en los centros públicos está muy mal, pero se está demostrando que hay un nivel increíble. Estamos con el estigma de que no sabemos hablar inglés, y estos niños y adolescentes están demostrando que no es así", ha destacado.

Un total de 12 alumnos se ganaron su pase a las semifinales en una prueba preliminar celebrada en la propia academia. Durante el paso previo a la gran final, los participantes realizaron unos "RolePlay" con una profesora nativa, quien proponía un tema de conversación ante el que cada uno debía dar su opinión. Ya en la final, a la que sólo accedieron cuatro escolares en cada una de las disciplinas, esta profesora realizó un "one to one" con los aspirantes a ganar estas primeras olimpiadas de inglés.

Los requisitos para participar eran no pertenecer a ningún centro bilingüe ni ser hijos de ingleses. Iván Kadanov, que apenas lleva un año en España y ya habla el castellano casi a la perfección, se alzó con el triunfo en el apartado de Primaria. "Siento una gran satisfacción porque entre casi 40 alumnos yop he sido el mejor", ha asegurado nada más alzarse con el trofeo. Por su parte, Sandra Cordones se ha mostrado "muy emocionada" e ilusionada por ganar las olimpiadas y viajar como premio a Edimburgo dos semanas de julio, a casa de una familia nativa, para realizar un curso intensivo de inglés.