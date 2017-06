El Ayuntamiento instalará una pasarela sobre las vías del tren en Altabix

El Ayuntamiento de Elche ha iniciado los trámites para colocar una pasarela peatonal sobre las vías del tren en el tramo visible en la zona de Altabix Ciudad Universitaria. La Junta de Gobierno Local ha encargado la redacción del proyecto que, posteriormente, presentará al Ministerio de Fomento, para que autorice la instalación de la pasarela. El coste de la infraestructura correrá a cargo de las arcas municipales, ya que, según ha indicado la portavoz de la Junta de Gobierno Local, Patricia Macià, "no es competencia de Fomento, que sólo lo tiene que autorizar".



Esta pasarela pretende mejorar la seguridad en un barrio en el que viven unas 6.000 personas, según el censo municipal. Patricia Macià ha explicado que "se trata de una zona por la que pasan muchas personas cuando se trasladan desde el barrio hasta el colegio Princesa de Asturias, pese a que no está permitido el paso peatonal". Y es que el paso peatonal para llegar desde las viviendas hasta el colegio Princesa de Asturias obliga a dar un amplio rodeo que muchas personas prefieren evitar cruzando las vías por zonas prohibidas. De ahí el interés del Ayuntamiento por dotar a la zona con una pasarela que evite accidentes.



Desde el Ayuntamiento no se han atrevido a dar plazos para la colocación de la pasarela, ya que ahora se inician los primeros trámites con la redacción del proyecto, y después habrá que solicitar la autorización al Ministerio de Fomento.



Rehabilitación



Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado las bases reguladoras para la concesión de ayudas destinadas a la conservación de edificios y viviendas, y mejora de la accesibilidad para el año 2017. El Ayuntamiento cuenta con un presupuesto de 300.000 euros para estas ayudas, que se podrán solicitar durante dos meses a partir de la publicación de las bases en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante.



Las subvenciones podrían cubrir el 15% de los gastos que tengan que asumir los vecinos. Eso sí, como condición indispensable para optar a la bolsa de ayudas, los inmuebles tendrán que haber realizado un Informe de Evaluación del Edificio o lo que hasta ahora se conocía como Inspección Técnica de Edificio (ITE).



Pese a que las competencias directas en materia de vivienda son del Consell y del Ministerio, el equipo de gobierno ha atendido a las demandas de vecinos de Elche con problemas para encontrar medios económicos para llevar a cabo un mantenimiento adecuado de las estructuras de los edificios. Ante este panorama, y el hecho de que algunos inmuebles del parque de viviendas no hayan sido construidos con los materiales más apropiados, tal y como reconocieron desde Urbanismo, el Ayuntamiento ha sacado adelante estas prestaciones. Ahora, el Consistorio verá si este plan puede hacerlo compatible con otras subvenciones.