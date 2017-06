Una ONG ilicitana edita un libro para ayudar a financiar un centro de salud en Dakar

La obra persigue dar visibilidad a la labor solidaria.

Solidaridad ilicitana con el corazón de África. La ONG Toubabs Team lleva un par de años de trabajo en uno de los barrios más deprimidos de la capital de Senegal, en Dakar. Para dar visibilidad a este proyecto, la organización ha decidido plasmar en un libro su aventura en el país africano. Esta tarde a las 20 horas presentará en la librería Ali i Truc Construimos juntos la salud. Capítulo I. La obra recibe este nombre porque es el primer volumen de la trilogía que pretende editar la ONG, y con el que, además de concienciar, se persigue ayudar a financiar un centro de salud en Dakar.

«Somos ambiciosos y queremos hacer tres libros. Este es el del antes de la construcción del centro de salud. El siguiente será el del durante y el último, el del después». La que habla es Mari Ángeles Medina, una de las autoras de Construimos juntos la salud, junto a Carmina Mirallles. «Hicimos nuestro primer viaje como cooperantes en 2015. Nos buscamos la vida en Dakar para saber cómo podíamos ayudar y descubrimos el proyecto de la construcción de este centro de salud, que hacía diez años que llevaba parado», añade Medina.

La zona en la que Toubabs Team está trabajando corresponde a uno de los barrios con menos recursos de Dakar, una región sin alcantarillado ni ningún tipo de dispositivo sanitario. «Nos enteramos de que muchas madres mueren durante el parto y vimos claro que era el proyecto con el que más podíamos colaborar», explica la autora del libro que hoy se presenta. Otro de los motivos que les llevó a plasmar su experiencia en papel fue que pusieron en marcha una campaña de crowdfundig para conseguir fondos y quieren recompensar a los donantes con la obra.

La organización ilicitana también se toma este proyecto como una manera de obtener una memoria de la labor que desarrolla en África. Saben que la experiencia en el continente negro es dura, pero no por ello deja de ser reconfortable. «La vida del cooperante es complicada y recibimos impactos emocionales todo el tiempo, somos gente sensible. Ya hemos hecho tres viajes a Dakar y estamos viendo como crecen los niños. Nos reciben con alegría y entereza. Allí no existe la ansiedad ni la depresión», subraya Medina.

Desde la ONG son conscientes de que se puede ayudar en África sin salir de Elche. Por eso, buscan remover la conciencia de los ilicitanos e implicar cada vez a más gente solidaria con su proyecto. «La sensibilidad es lo que nos hace ser humanos», recuerdan en Toubabs Team. Por eso han impartidos varias charlas en colegios de Elche, sabedores de que los jóvenes son uno de los mejores públicos para difundir su mensaje.

Una de las frases de cabecera de Toubabs Team reza así: «Sería una pena que pensando que puedes hacer poco, no hagan nada», del filósofo Edmund Burke. «Hemos recibido ayudas que van desde los tres euros hasta los 3.000 y todas son igual de valiosas», concluye la autora y cooperante.