La bióloga de la Estación Phoenix, nueva presidenta de Volem Palmerar

La plataforma Volem Palmerar ha renovado su junta directiva en una asamblea celebrada por la tarde. La bióloga de la Estación Phoenix, Susi Gómez, tomará el relevo de Vicent Sansano, actual presidente de la Junta Rectora de El Hondo, que ha decidido no continuar en el cargo. Así lo ha decidido una amplia mayoría de los socios de este colectivo cívico que nació hace tres años para proteger el Palmeral de Elche.

A la investigadora la acompañarán como vicepresidente Paco Rubio; Fernando Cazorla, como secretario; y Martín Minaya, como tesorero. Como vocales estarán: Salvador Martos, José Antonio Pascual, Ginesa García, Francisco Andreu, Francisca Sánchez, Ana Marchante, Jaime Sánchez, Toñi Martínez, Concha Serrano y Pablo Fernández.

La mayoría de los integrantes de esta lista vienen de la etapa anterior y representan a sectores muy diferentes de la sociedad ilicitana. Se trata de la primera renovación que realiza Volem Palmerar en su junta directiva desde que comenzó a caminar.

Sin embargo, pese a que la candidatura ha sido respaldada por una amplia mayoría de los socios, la tensión y la tirantez se han colado en la celebración de la asamblea. Y es que, desde algunos sectores se ha llegado a cuestionar esa lista e incluso se ha llegado a decir que podría ser impugnada. El presidente saliente, Vicent Sansano, ha asegurado a este diario, tal y como ha manifestado también en la reunión, que "no me han gustado las formas". Y es que, lo que ha cuestionado Sansano es que los candidatos de esa alternativa se han presentado a la asamblea con una lista cerrada, cuando los estatutos marcan que hay que presentarse a título individual. Ante ello, hubo quienes protestaron por no haber tenido opción de presentarse individualmente al no estar integrados en esa lista ya cerrada. Algo por lo que durante el encuentro se tuvo que rectificar y los candidatos se fuero presentado uno a uno, según Sansano.

Desde otros círculos de Volem Palmerar defendieron que se actuó según e reglamento, que el voto fue secreto y cargo a cargo como dicen los estatutos. Asimismo, se presentaron tres personas a vocales, además de los de la candidatura de Susi Gómez.

A este revuelo se suma que durante la tarde antes de la asamblea circuló otra lista alternativa también cerrada y encabezada por José Joaquín Belda, que finalmente no se presentó en la asamblea como candidatura, pero sí a título particular. Incluso hubo protestas de algunas personas que aparecían en esa lista y que, según sostienen, no habían dado su consentimiento.

De cualquier manera, al final la opción de Susi Gómez ha sido la elegida por mayoría. El ya expresidente de Volem Palmeral ha descrito la candidatura como "un equipo compacto" y ha felicitado a sus integrantes, además de ponerse a disposición para trabajar por Volem Palmerar. Desde otros círculos han señalado que se trata de una junta directiva muy plural.