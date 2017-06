Alonso: «La unión de las otras candidaturas nos llevaría a los peores tiempos del PP»

Mercedes Alonso, actual presidenta del PP local de Elche y aspirante a revalidar el cargo, participó ayer en el chat de INFORMACIÓN, apeló a la unidad del PP, dejó claro que aún no ha llegado el momento de retirarse de la política y destacó que su candidatura reúne pluralidad y renovación. La exalcaldesa tiene claro, además, que la unión de las otras dos candidaturas (Pablo Ruz y Enriqueta Seller)·podría producirse en unos días y«sólo nos llevaría a revivir los peores tiempos del PP en Elche y, con ello, los 32 años de gobiernos de izquierdas».

A su juicio, si el PP siguiera gobernando en Elche, no habría tres candidaturas al partido: «Al estar en la oposición no se está en las mismas condiciones y se adoptan otras decisiones por personalismos». Con respecto a la «fuga» de un gran número de concejales a otra candidatura, la edil respondía: «Los apoyos no se piden por el número si no por la valía de las personas».

Sobre la corrupción aseguró que los políticos «somos los primeros que sentimos verdadero asco por estos casos»; y, en cuanto a la unidad del partido, la exalcaldesa consideró que el interés general «tiene que primar sobre intereses personales y particulares».

Para el tripartito también tuvo palabras al señalar que los que venían «a cambiar las formas y a dialogar en éste y en otros temas están demostrando que una cosa es lo que dicen y otra lo que hacen».

Alonso aseguró, además, que se ha dejado la piel y ha sacrificado muchas cosas a nivel personal para conseguir que el PP gobernara Elche. «Y eso sólo se consigue con la unión de todos. Si eso se rompe estamos abocados a estar en la oposición», añadió.

En lo concerniente a la pérdida de la Alcaldía, señaló que ganaron las elecciones «y, además, con más votos que en las autonómicas», pero los casos de corrupción a nivel nacional y la aparición de partidos nuevos les restaron votos, añadió. En caso de no ganar, Alonso se compromete a seguir trabajando por Elche y por el PP.