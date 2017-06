Mercedes Alonso apuesta por la unidad y el trabajo en equipo para volver a liderar el partido en Elche

La candidata a la presidencia del Partido Popular de Elche el próximo 5 de julio, Mercedes Alonso, ha realizado esta tarde en Peña de las Águilas un encuentro con afiliados de la agrupación popular. Entre los asistentes también se ha podido ver a pedáneos, expedáneos y al exresponsable de VistElche Matías Pérez Such.

Mercedes Alonso ha querido así "estar al lado de las personas que están siempre en el partido, trabajando y apoyando lo que hacemos. Muchas veces su trabajo no se ve y es muy importante estar a su lado, hacerles llegar que su esfuerzo nos ayuda a todos a seguir avanzando como partido".

Mercedes Alonso, actual presidenta del Partido Popular de Elche desde 2012, ha afirmado "que me encuentro ilusionada y con ganas de seguir liderando este proyecto. Desde hace cinco años estoy al frente del mismo como presidenta y entre esos años he sido también alcaldesa de Elche realizando un trabajo que ha quedado demostrado con proyectos que han sido vitales para el crecimiento del municipio. Ahora tengo una nueva oportunidad para que los afiliados me vuelvan a confiar su voto y seguir trabajando por y para esta ciudad".

En el encuentro con afiliados han estado presentes también las 22 personas que conformarán el comité ejecutivo local. Sobre esta cuestión la candidata popular ha destacado "la gratitud hacia todas las personas que confían en este proyecto y sobre todo que apuestan por trabajar desde la unidad, el compromiso y las necesidades que este partido necesita. Una lista de hombres y mujeres de distintos sectores de la sociedad ilicitana, tanto de la ciudad como de las pedanías, concejales, jóvenes, empresarios, festeros, personas que ven la realidad de nuestro día a día y que quieren lo mejor para Elche y los ilicitanos".

Mercedes Alonso ha querido resaltar "los resultados que me han avalado durante estos últimos años. Unos resultados que se han conseguido con el esfuerzo y la dedicación de muchas de las personas que me han acompañado esta tarde. Desde que me hice cargo del Partido Popular en el año 2006 hemos demostrado que tenemos la fuerza y las ganas de trabajar necesarias para hacer de Elche una gran ciudad de la que sentirnos orgulloso y en la que querer vivir. El Partido Popular desde entonces ha obtenido los mejores resultados y eso es gracias al esfuerzo y la dedicación de todos y cada uno de los afiliados, simpatizantes y votantes que han confiado y confían en nosotros. Quiero seguir liderando un proyecto de partido, un proyecto de ciudad".