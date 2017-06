Elche bonificará hasta el 95% el IBI rústico para los embalses de riego

El Ayuntamiento de Elche introducirá bonificaciones en el recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico. Aquellos contribuyentes que dispongan de embalses podrán beneficiarse de estas rebajas que llegarán al 95%.

La concejal de Hacienda, Ana Arabid, ha destacado esta mañana la importancia de dar un empujón a los vecinos que "tengan una balsa de riego ante la importancia que supone para el sector debida a la escasez de agua en la zona".

Por su parte, el concejal de Medio Rural, Antonio García, ha señalado la necesidad de poner en valor la infraestructura del riego por goteo y de la actividad agraria. El edil ha explicado que "la propuesta nos llegó de la mano de Pedro Valero y desde el principio hemos entendido que estas bonificaciones tienen todo el sentido del mundo. En una zona como esta, donde al agua es un recurso muy escaso, los embalses cumplen una función fundamental optimizando este recurso y contribuyendo además a la conservación del medio ambiente. Así pues, se trata de rebajar la presión fiscal sobre los agricultores por una parte y por otra, poner en valor la importancia de estas infraestructuras tan presente y tan necesaria en el campo de Elche".

El presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (ASAJA), Pedro Valero, también ha señalado que para mantener este sistema de de riego "es fundamental tener un embalse" y cada vez son más los trabajadores del campo que se han sumado a esta infraestructura considerada más eficiente para poder regar y con menos pérdida.

No obstante, para este año no llegarán a tiempo las bonificaciones. Desde el tripartito han señalado que habrá que esperar a introducir una modificación en la ordenanza municipal. Será en 2018 cuando esos descuentos estén disponibles. La edil de Hacienda calcula que el Ayuntamiento recibe cada año 200.000 euros de recaudación del IBI rústico, por lo que ofrecer esta rebaja no supondría un lastre para las arcas municipales, según la edil.