Los propios hosteleros piden retirar las sillas y mesas a los locales que evitan pagar la tasa

Colectivos plantean objetivos para la nueva ordenanza de Actividades Económicas que se está elaborando.

«Las terrazas ilegales quitan clientela a los hosteleros que cumplen la ordenanza». Esta es la frase que más preocupa a los colectivos que representan en Elche a los bares, restaurantes, pubs y cafeterías, y así lo han hecho saber en la mesa de diálogo que han iniciado con miembros de la corporación municipal y asociaciones vecinales. En esta primera reunión las propias agrupaciones de hostelería solicitaron al Consistorio que a los negocios que eludan las tasas administrativas que deben pagar por mesas y sillas en las terrazas, se les retire todo el mobiliario. Una medida que les gustaría que la Concejalía de Aperturas recoja en su modificación de la ordenanza de Actividades Económicas, que está perfilando actualmente.

En principio se plantea que contra aquellos que acumulen, de entrada, dos meses de impagos en esta tasa municipal, se actúe de este modo al considerarse «competencia desleal». De la misma manera, distintas fuentes apuntan a que es un 15 por ciento de los establecimientos hosteleros con terrazas el que acumula impagos.

Dicha reclamación está en plena sintonía con una serie de puntos que configuran un acuerdo que se valoró en este encuentro social y que apoyó una amplia mayoría de los asistentes, según confirmaron a este diario fuentes municipales y de los hosteleros. Este pacto, que se tradujo en dicha reunión (que viene a ser la mesa urgente que se aprobó en el pleno del pasado mes de marzo) en un documento-borrador, se divide en algo menos de una decena de propuestas que consideran de aplicación inmediata.

La primera mantiene la filosofía de que los establecimientos que no cumplan o se encuentren en una situación de ilegalidad sean castigados por el Ayuntamiento. Sobre todo por respeto a los locales que lo hacen bien. Establece este apartado la retirada de los elementos no autorizados, la denuncia con sanción económica en el caso de no retirarlos y, en última instancia, que sea la Policía la que se lleve el mobiliario «ilegal» en el caso de que el propietario en cuestión haga caso omiso.

Desde la Asociación de Empresas de Servicios de Elche y Comarca (Aesec), que estuvo representada en esta reunión, indicaron que «lo que no puede ser es que haya bares que tienen autorizadas seis mesas y luego sacan veinte, y no les pasa nada, y después haya otro propietario que dispone de diez y un día pone una de más, y le cae una sanción. Un empresario, que prefirió no identificarse, manifestó que el problema «es que actualmente existen ciertos resquicios legales que aprovechan algunos negocios con buenos abogados. Recurren y recurren, y así evitan cumplir con ciertas normativas. El Ayuntamiento tiene que luchar para evitar estas desigualdades».

También existe un punto de este borrador que se refiere a que los bares coloquen definitivamente en la fachada de sus terrazas un mapa de distribución de sus mesas y sillas, en el que se indiquen aspectos como aforo y horario de recogida.



Ventanilla de urgencia

Otro aspecto habla de las delimitaciones que deben de tener y, destaca, que hay que respetar el ancho de paso para los viandantes y el acceso de los vecinos a sus propiedades. Suman también la necesidad de crear otro marco de diálogo mixto entre técnicos, Policía Local y negocios para estudiar las cantidades que se atribuyen a cada tipo de infracción, sus causas y su diversa proporcionalidad.

Además de esto, se propone crear una ventanilla de urgencia en la Concejalía de Aperturas para ciertas tramitaciones que precisan de mayor celeridad.

También se recoge contar con la figura de un mediador entre locales y vecinos, que se solicitaría al Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Alicante. Asimismo se rescata una iniciativa que se trató de poner en marcha el año pasado, y que se basa en crear unos distintivoc «C» de convivencia, que se otorgarán a los establecimientos que cumplan el acuerdo. Los que aglutinen más C (existen un total de cinco tipos, según el grado de cumplimiento: C1, C2, C3...) recibirán ciertas ventajas con respecto a otros. Por ejemplo, para los que dispongan de la C1 -tres meses sin quejas contrastadas y sin denuncias de incumplimiento- antes el 15 de julio, se les premiará con una bonificación de las mesas y las sillas de cara a las fiestas de agosto de 2017.

La Asociación de Afectados por el Ruido, al parecer, fue de los pocos colectivos que no apoyó este acuerdo al considerar que debía recoger cuestiones como que se exigieran mediciones sonométricas en las terrazas para establecer criterios a la hora de permitir un número de mesas y sillas, algo que les pareció excesivo a los hosteleros.