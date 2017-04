El derribo de la parte vieja del hotel de Arenales se prolongará cerca de un mes

Cerca de un mes es el tiempo que calculan los responsables de la obra del hotel de Arenales del Sol que se prolongarán los trabajos para tirar abajo la parte antigua de este inmueble. Y solo la parte antigua, porque el Servicio Provincial de Costas de Alicante solo ha dado autorización para demoler los restos antiguos, no los nuevos. La nueva estructura que se generó depende de lo que decida Costas en su expediente que lleva camino de cumplir los diez meses de tramitación.



La firma propietaria del inmueble, Princesol, solicitó al Ayuntamiento de Elche el permiso correspondiente para su derribo, pero los técnicos encontraron hasta cinco deficiencias en la documentación presentada, por lo que se le dio un plazo para que presentara las subsanaciones correspondientes. Ese plazo finalizó el pasado martes y la mercantil no entregó a tiempo la documentación requerida.



No obstante, tanto fuentes del Ayuntamiento como del hotel de Arenales del Sol han confirmado que esto no va a suponer problema ya que ambas partes están en contacto y en breve se solucionará. Al parecer, por un error involuntario el aviso para solventar las deficiencia se recepcionó tarde, por lo que el abogado de la firma pidió una ampliación del plazo que el Consistorio no ha tenido problema en conceder apelando a la buena voluntad de las partes.



La firma tiene claro que quiere proceder al derribo sobre todo por motivos de seguridad y para evitar daños a personas y otras propiedades, además de que tendrá que reparar el socavón que se generó por las intensas lluvias de invierno en una calle anexa. El derribo se calcula que llegará antes del verano.