La Federación de Vecinos cree que el tripartito debe acatar la decisión del pleno sobre la Corredora

Apoya al equipo de gobierno en su decisión de mantener el cierre los sábados. El PP replica que lo hacía un sábado al mes y a modo de prueba cuando gobernaba.

La Federación de Asociaciones de Vecinos Dama d´Elx está de acuerdo con que el cierre de la calle Corredora se mantenga los sábados, tal y como defiende el equipo de gobierno, y no los domingos, pero, al mismo tiempo, considera que lo que se aprueba en los plenos municipales debe acatarse y llevarse a término ya que, recuerdan, éste es el máximo órgano de representación de todos los ilicitanos.

El pleno de Elche aprobó este pasado martes trasvasar el cierre de la Corredora del sábado al domingo, pero el Ejecutivo local tiene claro que, aunque así se haya decidido a su pesar, no va a cambiar de postura y mantendrá la interrupción de tráfico los sábados.

La entidad vecinal, que afirma que está a favor de la peatonalización «no sólo en los términos en los que está ahora, sino también los siete días», defiende, no obstante, que lo que aprueba el pleno «se debe respetar» por «ser más democrática la decisión de un pleno que la de una junta de gobierno o la decisión de un concejal».

Desde la federación se recuerda que en el pleno están representados todos los ciudadanos y, por tanto, «debe servir de algo» lo que allí se decida.

La federación vecinal entiende que acatar lo acordado en el pleno «desdice una medida» aprobada por el tripartito, «pero hay que respetarlo». A juicio de esta entidad, si no es así, «si es para hacer un paripé, tal vez los concejales no deberían cobrar por asistir a los mismos y solo convocar los plenos que se tengan que convocar».

La Federación de Asociaciones de Vecinos Dama d´Elx también critica que se lleven a este tipo de sesiones propuestas que exceden el ámbito municipal y, por tanto, el Ayuntamiento no tiene ningún poder de decisión sobre las mismas. «El pleno no puede ser un instrumento para llevar mociones que no traten del ámbito local», lamentan desde esta entidad, desde donde insisten en que «aunque no nos guste lo que se decida en el pleno, habría que respetar su voluntad y hacer el voto útil».

Y de igual modo que es clara en esta cuestión, la federación vecinal ilicitana es nítida al mostrarse a favor de mantener la peatonalización el sábado «para que sea un centro comercial abierto diferente, no para que sea una zona más de paseo. Si se pasara al domingo ya no habría zona comercial abierta porque los comercios están cerrados».

Esta entidad defiende que muchas ciudades españolas y europeas tienen implantado con éxito este modelo y que, por tanto, apoya en este punto al tripartito. «No hemos hecho ningún estudio, pero entendemos que el tráfico rodado no va a aumentar ni disminuir las ventas en el comercio porque es una vía de paso, para cruzar o salir del centro».

Con todo, la federación vecinal se muestra absolutamente respetuosa con la postura de los comerciantes y con su campaña de recogida de firmas, aunque incide en que no la comparte.

Mientras tanto, desde el grupo municipal del PP, el concejal Luis Ángel Mateo apunta que es cierto que su grupo municipal está de acuerdo con la peatonalización de este vial, pero matiza que debe hacerse de manera integral, cuando se genere un polo de atracción de personas al centro de Elche como era el proyecto del Mercado y con aparcamiento suficiente.

De igual modo, quiso replicar ayer al tripartito al recordarle que es verdad que el PP cerró también los sábados esta calle, «pero solo un sábado al mes y como prueba piloto para ver cómo funcionaba», y que es ahora «cuando se conoce el resultado y consecuencias de dicho cierre, con datos de descenso de ventas, nos posicionamos con los comerciantes del centro».

Por si fuera poco, desde el PP se hacía también ayer alusión a un punto del programa electoral con que concurrió Compromís en las últimas elecciones municipales para tratar de evidenciar que este partido del equipo de gobierno estaría incumpliendo lo que propugnaron: «Volveremos a dar sentido al diálogo en comisiones y en el sí del pleno municipal, incluso por encima de aquello que la ley estipula», remarcaban mientras mostraban la web de Compromís.