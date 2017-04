Cultura no cree que haya que actuar igual con Vidal que con Cremades

? Pese a que en algunas redes sociales hayan tildado en ocasiones de «machista» al actor Nacho Vidal por algunas de sus declaraciones y el tipo de películas pornográficas que hace, desde la concejalía de Cultura no creen que tengan que actuar igual que con el actor alicantino Jorge Cremades, del que cancelaron un show en el Gran Teatro a raíz de una serie de comentarios, con tinte machista, que salieron a la luz días previos en medios nacionales. La edil de Cultura, Patricia Macià, indica que «el espectáculo de Cremades estaba basado en vídeos machistas, por lo que no se podía tolerar. En el caso de Vidal viene a dar una charla sobre el transgénero y además no le cobra un euro al Ayuntamiento».