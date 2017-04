Fátima Cantó «El apoyo de mis seguidores me ha abierto el camino en la literatura»

Bajo un paraguas de 115.000 seguidores en Instagram y casi 90.000 en YouTube, Cantó saca un cuento inspirado en sus gemelos, Gonzalo y Alonso, que hoy presentará en Séneca Jove, a las 18 horas.

Con su día a día y, sobre todo, el de sus gemelos, la joven Fátima Cantó conquistó las redes sociales hace un año y se ha convertido en un altavoz para firmas de moda y alimentación infantil. Ahora, la mamá de los «pollitos», así los llama ella en sus publicaciones, se ha lanzado a un nuevo proyecto inspirado en sus pequeños. Su libro «Wombats. El Mágico Suceso» será el primero de una colección de siete ejemplares con los que la blogger ha querido también responder a la escasez de productos que hay en el mercado para gemelos.

¿Qué aventuras podrán encontrarse los lectores en este primer ejemplar?

Sobre todo con uno de los principales problemas que nos encontramos los padres de gemelos para diferenciarlos, saber quién es uno quién es otro. Queríamos remarcar de alguna manera esas diferencias que tienen, pese a ser iguales, son personas distintas, cada uno tiene un carácter diferente. Y queríamos resaltar también que los gemelos al juntarse pueden hacer cosas más grandes, como ayudarse el uno al otro. Hemos querido remarcar las cosas bonitas y buenas que tiene contar con un gemelo.

Mueve a cientos de fans cada día por las redes sociales, ¿por qué publicar un libro ahora?

El proyecto nació porque una noche, cuando estaba contándole un cuento a mis nenes, algo que es muy simbólico en todos mis vídeos de YouTube, me di cuenta de que no tenía ninguna historia de gemelos. No conocía ningún cuento con el que los niños pudieran sentirse identificados y se me ocurrió hablarlo con mi hermana, Virginia Cantó, que es la escritora de la familia para ayudarme a plasmar la historia que tenía en mente. También conté con Paloma Guerrero para las ilustraciones.

¿Cómo aparecen Gonzalo y Alonso en el cuento?

A lo largo de todos los libros queremos marcar una similitud con la vida de Alonso y Gonzalo. En el segundo, queremos reflejar momentos como cuando van a la guardería. Esa etapa en la que dejan de ser bebés para ser niños. En cierta manera, todo está relacionado con ellos. El cuento tiene que ver con que los Wombats son animales que siempre nacen de uno en uno y en este caso nacieron gemelos. De ahí a que el primer libro se llame «El Mágico Suceso. Toda la historia tiene pinceladas a los pollitos para que la gente que nos sigue día a día reconozca esos detalles y el libro sea más cercano y cariñoso.

Además de crear historias para niños, ¿ha querido en cierta manera dar consejos a los padres al contar las experiencias que tiene en casa?

Más que aconsejar, he querido ofrecer apoyo a los padres de gemelos o de mellizos, porque en el mercado apenas hay productos enfocados a gemelos. Entonces, al igual que yo vi la necesidad de tener en nuestra caja de cuentos una historia de gemelos, supongo que a ellos les pasará también. Somos un público minoritario pero estamos ahí y cada vez se están viendo más partos gemelares. Tampoco hay películas de Disney y a los niños les gusta verse identificados.

¿Le ha abierto el camino tu proyección en las redes sociales para poder publicar un libro?

Sin duda, las redes sociales me han abierto el camino en todos los proyectos y en éste. Nosotros nos presentamos a esa editorial y en el momento en el que dijimos que teníamos el respaldo de mis seguidores enseguida se les abrieron los ojos y me dijeron: lo que queráis. Eso a ellos les da una seguridad de tener un público detrás, que hace que vean que el proyecto no es arriesgado, porque cuentan ya con las ventas aseguradas.