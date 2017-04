Un profesor de Elche deberá indemnizar con 9.000 euros a seis alumnas por vejaciones

Un profesor de un colegio de Elche tendrá que indemnizar a seis alumnas con 1.500 euros a cada una (9.000 en total) tras ser condenado por seis faltas continuadas de vejación injusta a menores de trece años.



El docente, que negó los hechos durante el juicio, fue denunciado por realizar tocamientos a seis niñas de una clase de Primaria en la que ejercía como profesor tutor. En concreto, según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, el acusado aprovechó la circunstancia de que las menores acudían a su mesa para revisar libretas y, en ese momento aprovechaba para tocar algunas de sus partes íntimas y acariciarles la espalda.



Ante ello, las niñas se quejaron de que tales hechos las violentaban y no eran de su agrado, por lo que sus padres interpusieron una denuncia. Sin embargo, la sentencia recoge que ninguna de las alumnas declaró sentirse afectada más allá de la «actuación desagradable y contraria a su voluntad y que tampoco precisaron asistencia médica o psicológica».



Tras la celebración de la vista oral, la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, con sede en la Ciudad de la Justicia de Elche, ha absuelto al maestro de Primaria de los seis delitos de abusos sexuales por los que inicialmente estaba acusado. El Ministerio Fiscal había solicitado una pena de 33 años de prisión por tales hechos, además de la inhabilitación para el ejercicio de la profesión por un plazo de diez años, así como una indemnización total de 18.000 euros y la prohibición de aproximación y comunicación.



No en vano, finalmente, el profesor del colegio ilicitano tendrá que permanecer 60 días ( diez por cada falta) en un domicilio diferente y alejado de las víctimas y, por lo tanto, fuera de la ciudad de Elche.



Asimismo, la Audiencia Provincial ha condenado al acusado a una pena de seis meses de prohibición de aproximación y comunicación con las víctimas a una distancia de 500 metros.



Tanto el profesor acusado, que ahora mismo no ejerce al encontrarse de baja, como su defensa, rechazaron en la vista oral que se hubiera cometido delito alguno con las alumnas. Es más, aludieron a una posible confabulación de los denunciantes contra el docente, tal y como señalaron fuentes cercanas al caso.



Los padres de tres de las niñas que fueron víctimas de los tocamientos renunciaron en el juicio oral a acciones civiles e indemnizaciones. No obstante, el Ministerio Público mantuvo la petición de la cuantía económica en concepto de reparación de los daños morales que pudiera haber ocasionado el maestro.